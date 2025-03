Der Fall der Emiliya Emilova wird am Mittwochabend in «Aktenzeichen XY» thematisiert. Bild: keystone

Cold Case in Nidwalden wird mit «Aktenzeichen XY» bei SRF neu aufgerollt – darum geht es

Mehr «Schweiz»

Am 21. September 2014 wurde in Nidwalden die Leiche der 36-jährigen Emiliya Emilova in der Harissenbucht des Vierwaldstättersees gefunden. Die junge Bulgarin arbeitete als Prostituierte auf dem Luzerner Strassenstrich, bevor sie grausam ermordet wurde.

Der Fall wurde bis heute nicht gelöst, ihr Mörder wurde nie gefunden. Nun rollen die Behörden den Fall neu auf, die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Nidwalden haben dafür eine Sonderkommission gebildet.

Der Täter soll auch mithilfe der TV-Sendung «Aktenzeichen XY» ermittelt werden. Am Mittwochabend erscheint der Beitrag um 20.15 Uhr auf SRF 1. Für entscheidende Hinweise ist eine Belohnung von 10'000 Franken ausgesetzt.

Was geschah 2014?

Jahrelang ermittelte die Polizei intensiv, vor allem im Prostitutions-Milieu, allerdings ohne Erfolg. 5000 Seiten Verfahrensakten wurden angelegt, rund 150 Personen befragt, ohne dass ein entscheidender Hinweis daraus hervorging. Es ist der einzige Mord, der im Kanton Nidwalden nicht aufgeklärt wurde.

Am 21. September 2014 wurde in Nidwalden die Leiche der 36-jährigen Emiliya Emilova in der Harissenbucht des Vierwaldstättersees gefunden. Bild: keystone

Der leitende Staatsanwalt, Alexandre Vonwil, sagt im Beobachter: «In der jüngeren Vergangenheit gab es in Nidwalden keinen vergleichbaren Fall. Wir wollen nichts unversucht lassen, die Täterschaft doch noch zu überführen und so den Angehörigen des Opfers Gerechtigkeit zu verschaffen.»

Vonwil hat die Hoffnung, dass der Fall dank der Sonderkommission und «Aktenzeichen XY» nun doch noch gelöst werden kann. Die Ermittler interessieren sich insbesondere für folgende Fragen:

Wer hatte vor dem oder am Tatabend Kontakt zur ermordeten Frau? Wer kann Angaben zu Kunden oder Begleitpersonen der Frau in der Tatnacht machen?

Gibt es Personen, die sich nach der Tat auffällig oder nervös verhielten, den Wohnort wechselten oder über die Tat sprachen?

Erhielt jemand in der Vergangenheit oder kürzlich Informationen zu dieser Tat, die für die Ermittlungen relevant sein könnten?

Hinweise zum Fall Emiliya Emilova können an die Kantonspolizei Nidwalden, Telefon +41 41 618 44 66, gerichtet werden.

(ome)