Da Më als Vertreterin des Gastgeberlandes sowieso schon für das Finale qualifiziert ist, hatte die Panne keine Konsequenzen fürs Publikumsvoting. Bleibt zu hoffen, dass die Übertragung am Samstag ohne Aussetzer klappen wird.

SRF-Kommentator Sven Epiney meinte darauf: «Es hat ganz kurz ausgesetzt, ich hoffe, ihr habt es durchgängig gesehen. Das Gute ist ja aber, dass es sich in Anführungszeichen um eine Probe für Samstag handelt.»

Gebannt blickte das Schweizer ESC-Publikum gestern um etwa 22 Uhr auf den Bildschirm: Sängerin Zoë Më hatte ihren ersten grossen Auftritt. Zunächst lief alles reibungslos, ihre Ballade «Voyage» flimmerte sanft in die Schweizer Wohnzimmer.

