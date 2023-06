Staatsanwalt lässt in «Fall Mike» Anklage gegen Polizisten fallen

In seiner Anklageschrift war der Vertreter der Staatsanwaltschaft von einer fahrlässigen Tötung ausgegangen. In seinem Schlussplädoyer am Montag liess er diese Anklage jedoch fallen. Seiner Ansicht nach gibt es keinen Kausalzusammenhang zwischen dem Festhalten des mutmasslichen Drogenhändlers in Bauchlage und den Todesursachen. (saw/sda)

Die Waadtländer Staatsanwaltschaft lässt die Anklage gegen die sechs Polizisten fallen, die mit dem Tod von Mike Ben Peter in Lausanne im Jahr 2018 in Verbindung gebracht werden. Staatsanwalt Laurent Maye ist der Ansicht, dass sie freizusprechen sind.

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Kleinkind nach Badeunfall Olten SO in kritischem Zustand in Spital geflogen

Ein Kleinkind ist am Samstagnachmittag in der Badeanstalt Olten SO verunfallt. Es musste in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.