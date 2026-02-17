bedeckt, wenig Regen
Bahnverkehr zwischen Lausanne und Renens weiter stark eingeschränkt

17.02.2026, 09:5817.02.2026, 09:58

Der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Renens VD bleibt nach dem Pyro-Wurf mit anschliessendem Kabelbrand auch am Dienstagmorgen weiterhin stark beeinträchtigt. Die SBB setzten, wie schon am Montag, Sonderzüge und Ersatzbusse zwischen den beiden Städten ein, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA hiess.

KEYPIX - Les cables incendies sont photographies ce lundi 16 fevrier 2026 a la gare de Lausanne. Suite a l&#039;incendie d&#039;une quarantaine de cables, le trafic ferroviaire est interrompu entre La ...
Durch den Pyro-Wurf wurden Kabel beschädigt.Bild: keystone

Die SBB würden im Laufe des Tages weitere Informationen zu einer möglichen Ausweitung des Angebots bekannt geben, sagte Sprecher Jean-Philippe Schmidt am Dienstag weiter.

Am Sonntagabend waren im Bahnhof Lausanne vierzig Kabel in Brand geraten, nachdem aus einem Zug mit Fans des Servette FC ein Feuerwerkskörper geworfen worden war. Die komplizierten Reparaturarbeiten, bei denen laut den SBB 1000 Kabel wieder angeschlossen werden müssen, dauerten am Dienstag an. Bereits am Montag hiess es, dass die Arbeiten voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen würden. (hkl/sda)

