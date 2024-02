«Muss ungeheuerlich gewesen sein»: So reagieren die Leute in Yverdon auf die Geiselnahme

Es war eine surreale Szene, die sich am Donnerstagabend in einem Zug im Norden des Waadtlandes abspielte. Die Bewohner sind schockiert – einige haben Angst, dass sich so etwas wiederholen könnte.

Am Tag nach der Geiselnahme in einem Zug zwischen Sainte-Croix und Yverdon-les-Bains herrscht in Yverdon Bestürzung. Eine Geiselnahme in der Schweiz, was sonst kaum vorkommt – einige Fahrgäste auf dem Bahnsteig des Travys-Zuges sind entsetzt.

Beamte der Kantonspolizei Waadt überwachen den Travys-Zug, in dem es am Abend des Donnerstag im Bahnhof Essert-sous-Champvent zu einer Geiselnahme kam. Keystone

Eine junge Passagierin dieses Zuges, die nach Yverdon fährt, weil sie dort eine Lehre absolviert, erzählt uns, dass sie heute Morgen beim Einsteigen in den Zug etwas weniger entspannt war als sonst.

«Ich weiss, dass der Geiselnehmer erschossen wurde, aber heute Morgen konnte ich nicht mit meiner Musik eindösen, wie ich es normalerweise tue»

Ihre Freundin, die in Vuitebœuf wohnt, nickt: «Ich hatte gestern frei, zum Glück, sonst hätte ich vielleicht diesen Zug genommen ...»

Sie sind nicht die einzigen, die sagen, dass sie von den jüngsten Ereignissen beunruhigt sind. Zwei Angestellte des Transportunternehmens, die wir am Bahnhof treffen, verweisen uns auf Nachfrage an das Sekretariat. Einer von ihnen sagt jedoch zögernd: «Das lässt einen nicht gleichgültig.» Die Gesichter sind angespannt, der Tag ist noch lang.

«Man darf sich nicht von der Angst einnehmen lassen»

Einige Passagiere sind hingegen entspannter. «Es ist ein Einzelfall, die Geschichte ist vorbei, der Täter wurde getötet, die Geiseln sind gesund und munter. Wir dürfen uns nicht von der Angst überwältigen lassen», sagt ein Mann um die 50, der gerade in den Zug steigen will. «Ja, aber ...», erwidert ein anderer Reisender, der hofft, dass dieser Einzelfall nicht zu weiteren inspiriert.

«Das ist etwas, was man normalerweise in Filmen oder im Ausland in grossen Städten sieht, aber nicht hier! Ich hoffe, dass das nicht andere auf Ideen bringt ... Auf jeden Fall ein grosses Lob an die Polizei und viel Kraft den Geiseln, was für ein Trauma! Selbst wenn sie nicht körperlich verletzt wurden, gibt es auch psychische Verletzungen ...»

Eine 30-Jährige, die in der Region in der Tourismusbranche arbeitet, macht sich Sorgen über die möglichen Auswirkungen auf die Besucherzahlen der Fasnacht in Sainte-Croix, die am Freitagabend beginnt.

Sie hofft, dass die Gäste trotzdem kommen werden, versteht aber, dass sich einige vielleicht nicht so wohl fühlen wie sonst, wenn sie angesichts der Ereignisse des letzten Abends mit dem Zug fahren müssen.

«Das ist nicht gerade beruhigend, auch wenn es sich um Einzelfälle handelt, und ich denke, dass sich die Leute dessen bewusst sind. Es bewegt die Leute wohl vor allem, dass es in einem Zug in der Region passiert ist.»

Sie werde auf jeden Fall weiterhin diese Bahnstrecke benutzen.

«Da ich diesen Zug regelmässig benutze, habe ich mich dort nie unsicher gefühlt, egal ob am Tag oder am Abend.»

«Die Geiseln haben fast 4 Stunden gewartet!»

Während einige der befragten Waadtländerinnen und Waadtländer die Arbeit der Polizei loben, kritisieren andere, es habe zu lange gedauert. Zwischen dem Beginn der Geiselnahme, bei der einige gefesselt wurden, und dem Eingreifen der Polizei auf der Höhe des Bahnhofs von Essert-sous-Champvent vergingen fast vier Stunden Wartezeit.

«Können Sie sich das vorstellen? Die Polizei war da, sie haben einen Übersetzer geholt, aber warum haben sie so viel Zeit mit Plaudern verschwendet? Jede Sekunde ist eine Sekunde zu viel, sie werden dieses Trauma ihr Leben lang behalten!» Une habitante de Sainte-Croix.

Die Geiseln erhielten in der Nacht Unterstützung von Psychologen. Einer der Passagiere konnte den Angreifer, der mit einer Axt, einem Messer und einem Hammer bewaffnet war, filmen.

Warum mussten die Geiseln vier Stunden auf die Polizei warten? Jean-Christophe Sauterel, Leiter Kommunikation bei der Kantonspolizei Waadt, gab am Freitagmorgen gegenüber RTS einige Erklärungen zu diesem Thema ab:



«Es ist eine Situation, in der sich die Polizei Zeit nehmen muss, um einzugreifen, es besteht keine Notwendigkeit, sofort einzugreifen, solange die Geiseln nicht in Gefahr sind. Das gesamte Dispositiv war da, mit den Einsatzgruppen, den Scharfschützen, so dass jederzeit die Sicherheit der Geiseln gewährleistet werden konnte.»

Die Passagiere des Zuges blieben unverletzt, der Geiselnehmer, ein 32-jähriger iranischer Asylbewerber, wurde von der Polizei getötet. «Ich hoffe jedenfalls, dass dieses Ereignis den Hass und die Angst gegenüber Asylsuchenden nicht wieder aufleben lässt», seufzte eine 60-jährige Frau aus Yverdon.