Wahlvorschau Ostschweiz – Martullo-Blocher in Bedrängnis, Toni Brunners fehlende Zugkraft

Der W*xer unter meinem Fenster

Über meinen Nachbarn von schräg gegenüber weiss ich so einiges. Zum Beispiel, dass er jeden Morgen vor der Arbeit masturbiert. Was er nicht weiss: Irgendwie hatten wir schon einmal Sex. Also ein bisschen. Aber von Anfang an.

Das erste Mal traf es mich sehr unverhofft. Es war 7.30 Uhr, als ich verschlafen das Fenster in meinem Wohnzimmer öffnete. Auf der anderen Strassenseite steht ein Haus, das es in sich hat. Viele WGs, viele Partys, reges Kommen und Gehen und dann ist da noch dieser eine Typ, der alleine wohnt.

Von meiner Stube kann ich direkt in seine Küche und rechts davon in sein Schlafzimmer sehen. Er muss etwas über 30 sein, Single vermutlich, ein Gamer. Er sitzt sehr oft an der Konsole. Bis tief in die …