Höchste Lawinengefahrstufe: So selten ruft der Bund sie aus

In Teilen des Wallis ruft der Bund die Lawinengefahrstufe 5 aus. Das ist selbst für die Schweiz ein extrem seltener Fall.

Der kräftige Schneefall führt dazu, dass der Bund in vielen Teilen der Alpen eine Lawinenwarnung ausgesprochen hat. Für Teile des Wallis hat der Bund sogar die höchste Alarmstufe ausgerufen. Dies gilt für die Gebiete Val d'Entremont-Val Ferret, Emosson, Conthey-Fully, Montana, Leukerbad-Lötschental, Riederalp und Konkordia.

In den dunkelroten Gebieten gilt die höchste Lawinenwarnstufe. Bild: Bund

Dass der Bund für eine Region die höchste Gefahrenstufe ausruft, ist extrem selten. Die Stufe 3 (erheblich) wird an etwa einem Drittel der Tage herausgegeben. Die Gefahrenstufe 4 (gross) wird im Schnitt nur an 2,1 % der Wintertage herausgegeben. Und die Stufe 5 gar an nur 0,1 % aller Wintertage, wie es auf der Webseite des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SFL) heisst. Das Wallis befindet sich also im Ausnahmezustand. Die Gefahrenstufe 5 wurde letztes Mal 2019 ausgerufen.

Nur an 0,1 Wintertagen wird die Gefahrenstufe 5 ausgesprochen. Bild: sfl

Gemäss dem Bund sind viele «sehr grosse und spontane Lawinen zu erwarten». Der Bund empfiehlt deshalb, auf Schneesport abseits geöffneter Pisten und Routen zu verzichten. Zudem könnten Lawinen auch ausserhalb der bekannten Lawinenzüge vorstossen. Die Bevölkerung wird deshalb dazu aufgerufen, Sperrungen zu beachten. Verkehrswege und Siedlungen können akut gefährdet sein.

Verkehr erheblich beeinträchtigt

Der heftige Schneefall führt auch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. So bleibt der Autoverlad am Furka und Lötschberg eingestellt, zumal auch die Zufahrt zu den Verladestationen derzeit nicht möglich ist. Namentlich gesperrt wurde unter anderem die Strasse zwischen Goppenstein und Gampel-Steg.

Gesperrt sind derzeit auch die Hauptstrassen zu den Ferienorten Saas Fee und Saas Grund, Zermatt, Zinal und Arolla. Aufgrund der Lawinengefahr gab das Skigebiet Les Marécottes bekannt, dass es für den Rest des Tages geschlossen bleibt. In Orsières gelten für mehrere Gebiete, die am Montagmorgen evakuiert werden mussten, bis auf Weiteres und mindestens bis Mittwoch dieselben Anweisungen. Weiter gab auch das Skigebiet Grächen bekannt, dass es aufgrund starker Winde am Dienstag geschlossen bleibe.

Aktuell ist auch die Seestrecke der Klöntalerstrasse zwischen Rhodannenberg und Vorauen im Kanton Glarus aufgrund der Lawinengefahr gesperrt, wie aus einer Meldung auf der nationalen Alarm-App Alertswiss hervorgeht. Die Sperrung werde «bis auf weiteres» aufrecht bleiben, hiess es. (ome/sda)