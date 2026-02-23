bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Wallis: Zugstrecke zwischen Kandersteg und Brig wieder in Betrieb

Zugstrecke zwischen Kandersteg und Brig wieder in Betrieb

23.02.2026, 10:4323.02.2026, 10:43

Die Zugstrecke zwischen Kandersteg BE und Brig über Goppenstein VS ist seit Montagmorgen wieder geöffnet. Die Züge fahren jedoch nur auf einem Gleis. Diese Situation dürfte die ganze Woche über andauern. Vor einer Woche war ein Regioexpress der BLS auf der Strecke entgleist.

HANDOUT - Bei der Stockgalerie zwischen Goppenstein und Hohtenn ist ein Personenzug der BLS entgleist, am Montag, 16. Februar 2026, in Goppenstein. Die Bahnstrecke zwischen Goppenstein und Brig ist un ...
Vor einer Woche hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zum Entgleisen gebracht.Bild: keystone

Die Medienstelle der BLS bestätigte am Montagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Wiedereröffnung des Streckenabschnitts. Allerdings ist derzeit nur ein Gleis befahrbar. Dies könnte zu Verspätungen von wenigen Minuten führen.

Reparaturarbeiten sind noch im Gang. Sie werden nach Angaben der BLS sowohl an der Gleisanlage selbst als auch an der Oberleitung fortgesetzt und sollen bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Seit vergangenem Donnerstag waren jeweils bis zu 30 Mitarbeitende der BLS und der SBB im Einsatz.

Vor einer Woche hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zwischen Goppenstein und Hohtenn zum Entgleisen gebracht. Dabei waren fünf Personen verletzt worden. Darunter befanden sich laut BLS der Lokführer sowie der Zugbegleiter. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
17 Bilder, die zeigen, wir wir früher im Zug reisten
1 / 19
17 Bilder, die zeigen, wir wir früher im Zug reisten
Füsse raus, Dose auf, Stumpen rein: Dieser Herr lässt es sich 2003 in der ersten Klasse zwischen Schüpfheim-Konolfingen gutgehen.
quelle: keystone/martin ruetschi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ukrainische Freitaucherin bricht Weltrekord – 86 Meter Tiefe mit nur einem Atemzug
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Helene Budliger Artieda: «Müssen uns mit Zöllen abfinden»
Staatssekretärin Helene Budliger Artieda hat angesichts der jüngsten Entwicklungen im US-Zollstreit zur Geduld gemahnt.
«Nicht ausgeschlossen ist, dass die US-Administration weitere Zölle mit einem neuen Erlass einführen könnte», sagte sie zum «Sonntagsblick».
Zur Story