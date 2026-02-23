Zugstrecke zwischen Kandersteg und Brig wieder in Betrieb

Die Zugstrecke zwischen Kandersteg BE und Brig über Goppenstein VS ist seit Montagmorgen wieder geöffnet. Die Züge fahren jedoch nur auf einem Gleis. Diese Situation dürfte die ganze Woche über andauern. Vor einer Woche war ein Regioexpress der BLS auf der Strecke entgleist.

Vor einer Woche hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zum Entgleisen gebracht. Bild: keystone

Die Medienstelle der BLS bestätigte am Montagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Wiedereröffnung des Streckenabschnitts. Allerdings ist derzeit nur ein Gleis befahrbar. Dies könnte zu Verspätungen von wenigen Minuten führen.

Reparaturarbeiten sind noch im Gang. Sie werden nach Angaben der BLS sowohl an der Gleisanlage selbst als auch an der Oberleitung fortgesetzt und sollen bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Seit vergangenem Donnerstag waren jeweils bis zu 30 Mitarbeitende der BLS und der SBB im Einsatz.

Vor einer Woche hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zwischen Goppenstein und Hohtenn zum Entgleisen gebracht. Dabei waren fünf Personen verletzt worden. Darunter befanden sich laut BLS der Lokführer sowie der Zugbegleiter. (sda)