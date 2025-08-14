freundlich25°
Wetter Schweiz: Hitze sorgt für hohe Ozonwerte und gefährdet Gesundheit

Viel trinken ist angesagt: Der Bund gibt f
Die Hitze hat die Schweiz fest im Griff. Bild: sda

Über 36 Grad: So heiss war es gestern in der Schweiz und so geht es jetzt weiter

14.08.2025, 10:5914.08.2025, 10:59
Die Hitzewelle hat die Schweiz fest im Griff. Wer einen Blick auf die Temperatur-Messwerte vom Mittwoch wirft, sieht fast nur rote und dunkelrote Werte.

Die höchsten Temperaturen wurden gemäss MeteoNews mit 36,5 Grad in Payerne VD gemessen, gefolgt von Lausanne Pully (36,4 Grad), Genf (36,4 Grad) und Basel-Binningen sowie Visp (beide 36 Grad).

Am kältesten war es am Mittwoch noch auf dem Jungfraujoch (9,1 Grad) und auf dem Piz Corvatsch (11,9 Grad).

So heiss war es am Mittwoch in der Schweiz: Beinahe überall über 30 Grad.
Die Höchsttemperaturen am Mittwoch in der Schweiz. Bild: MeteoNews

Hohe Ozonwerte kann Gesundheit gefährden

Die Hochwetterlage bringt nicht nur sehr hohe Temperaturen mit sich, sondern sorgt vor allem im Flachland auch für eine hohe Ozonkonzentration, teilweise über dem gesetzlichen Grenzwert. Und dies kann für die Gesundheit gefährlich sein, wie MeteoNews in einem Blogeintrag ausführt.

Vor allem in den Mittagsstunden und am Nachmittag sind lokal hohe bis sehr hohe Ozonwerte gemessen worden. Diese hohen Werte können vor allem bei gefährdeten Personen (zum Beispiel Asthmatiker) Symptome wie Husten, Atemwegsentzündungen, Augenreizungen und Kopfschmerzen auslösen.

Bei einem hohen Ozonwert wird deshalb empfohlen, körperliche Anstrengungen in die Vormittags- und Abendstunden zu verlegen oder ganz zu vermeiden.

Ozongrenzwerte
Europaweit gibt es einen gesetzlichen, einheitlichen Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Dieser liegt bei 120 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³). Wie die Abbildung von MeteoSchweiz zeigt, wurde dieser Grenzwert in der Schweiz in den letzten Tagen häufig überschritten.
infobox image
Tägliche maximale Ozonkonzentrationen in der Schweiz in den letzten 30 Tagen (gelb: Grenzwertüberschreitungen).Meteonews

So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Eine Abkühlung ist, zumindest für Donnerstag und Freitag, nicht in Sicht. Schweizweit wird es wieder beinahe überall über 30 Grad heiss.

Erst für das Wochenende wird es dann etwas «kühler», die 30-Grad-Marke wird dann wohl nicht mehr geknackt – zumindest nicht in der Deutschschweiz.

Dafür dürfte es in den nächsten Tagen vereinzelt zu Gewitter und Schauer kommen. Vor allem am Samstag prognostizieren die Wetterdienste lokale Gewitter, allerdings vorwiegend in den Bergen. Das Flachland ist davon weniger betroffen.

Ende nächste Woche könnte das Wetter dann endgültig kippen und der Herbst könnte erstmals seine Fühler ausstrecken. Noch sind die Prognosen aber unsicher, wie MeteoSchweiz schreibt. (ome)

Wetter Schweiz in den nächsten Tagen: Es bleibt sonnig und heiss.
Die Wetter-Prognose für die nächsten acht Tage. Es bleibt vorwiegend sonnig und auch schwül. Bild: MeteoSchweiz

