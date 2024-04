Pilot und Bergführer unter den Toten beim Helikopter-Absturz im Wallis

«Am Morgen des 2. April 2024 ereignete sich in der Region des Petit Combin ein tragischer Unfall, in den ein Helikopter von Air-Glaciers verwickelt war. Wir sind in tiefer Trauer und unbeschreiblich betroffen über dieses Ereignis, unsere Gedanken sind bei den Familien und Angehörigen der Opfer.»