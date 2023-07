Video: watson

Unser watson-Walliser sagt, warum der Wind die Villen am «Zürichberg des Wallis» bedroht

Mehr «Schweiz»

Unser watson-Walliser Sergio ist in Naters aufgewachsen, einer Nachbargemeinde von Bitsch. Jetzt ist der Wald über den Gemeinden in Brand geraten – und immer noch nicht unter Kontrolle.

Sergio kennt nicht nur die Region, sondern steht auch mit Familienangehörigen und Freunden in Kontakt. Er erklärt, wo das Feuer genau wütet, was die Gefahren sind – und was der Wind für die Villen am «Zürichberg des Wallis» bedeutet.

Video: watson

Mehr zum Waldbrand im Wallis: