Grosse Suchaktion im Wallis nach sechs Skitourengängern

Die Wetterbedingungen seien aber schlecht. Das mache den Einsatz der Rettungskräfte sehr schwierig, hiess es in der Mitteilung. (sda)

Die Gruppe befand sich auf der Skitourenroute zwischen Zermatt und Arolla, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die Tête Blanche liegt auf halbem Weg zwischen den beiden Ortschaften.

Im Kanton Wallis läuft eine grosse Suchaktion nach sechs vermissten Skitourengängern. Die Gruppe startete am Samstag in Zermatt und wird seither im Gebiet rund um die 3706 Meter hohe Tête Blanche vermisst.

