Der Bundesrat sei entschlossen, mit den USA weiterzuverhandeln. Parmelin lobt die ausserordentliche gute Zusammenarbeit mit der Schweizer Wirtschaft. «Wir versuchen, so schnell wie möglich, eine Lösung zu finden.»
Parmelin sagt, dass sich die Konjunktur weniger günstig entwickeln werde, wie zuletzt prognostiziert. Aber: «Es gibt auf makroökonomischer Ebene keine Krise.»
“In diesen gut 7 Monaten als Bundespräsidentin haben Sie sich selbst und das Land durch ihre permanente Selbstüberschätzung, Unbedarftheit und Urteilsunfähigkeit praktisch nonstop blamiert. Um weiteren Schaden am Land und an ihrem Ruf in Grenzen zu halten (naja, so gut das halt noch geht), liegt darum ein baldiger Rücktritt fraglos im Interesse Aller. Wann wird dieser Rücktritt erfolgen? Und nehmen Sie bei dieser Gelegenheit gleich den Parmesan und die Portion Rösti von der hiesigen Trumpistenpartei mit?”