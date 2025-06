Der Fluss Lonza ist vom Geröll vollständig aufgefüllt worden. Das Wasser staut sich nun in einem entstandenen See auf.

Gletscherabbruch in Blatten VS

Gletscherabbruch in Blatten VS

26-jähriger Lenker mit 268 km/h in Deisswil BE geblitzt

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen auf der Autobahn in Deisswil bei Münchenbuchsee BE mit einer Geschwindigkeit von 268 Stundenkilometer in eine Radarfalle geraten. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz war er damit 143 Stundenkilometer zu schnell unterwegs.