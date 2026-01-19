Aktivisten begrüssen WEF-Milliardäre mit gigantischem Transparent neben Flughafen

Aktivisten haben beim Flughafen Zürich ein grossformatiges Transparent ausgerollt, um anreisende Gäste des WEF zu empfangen. Das Banner zeigt die Gesichter von Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg und trägt die Aufschrift: «Hey Davos Milliardäre: Haltet eure Klappen und zahlt eure Steuern».

Nach Angaben der beteiligten Aktivisten richtet sich die Aktion gegen extreme Vermögenskonzentration und aus ihrer Sicht ungenügende Besteuerung von Superreichen. Mit der Platzierung in Flughafennähe wollten sie gezielt jene Personen ansprechen, die in den kommenden Tagen zum WEF nach Davos reisen.

Die Aktion war kurzzeitig sichtbar und verlief laut bisherigen Informationen ohne Zwischenfälle. Die Polizei machte bislang keine Angaben zu möglichen Interventionen oder rechtlichen Konsequenzen.

Das Weltwirtschaftsforum bringt jedes Jahr politische Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer und Milliardäre aus aller Welt in Davos zusammen. Begleitend zum Anlass kommt es regelmässig zu Protestaktionen, die sich gegen globale Ungleichheit, Steuerpolitik oder den Einfluss grosser Konzerne richten. (mke)