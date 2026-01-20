Parmelin hält heute WEF-Eröffnungsrede +++ Anspannung wegen US-Drohungen

Bundespräsident Guy Parmelin hält am Dienstag vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen zwischen den USA und Europa die Eröffnungsrede des WEF. Mit Spannung werden zudem in Davos GR die Ansprachen Macrons und von der Leyens erwartet.
Aufgrund der geopolitischen Spannungen rund um Grönland könnte zwischen den USA und der EU ein Handelskonflikt eskalieren. Vor wenigen Tagen drohte US-Präsident Donald Trump Strafzölle von zehn Prozent auf Waren aus acht europäischen Staaten an, die jüngst Soldaten als Zeichen der Solidarität mit Dänemark zu einer Erkundungsmission nach Grönland geschickt hatten.
Mehrere europäische Staaten sowie die Spitzen der EU wiesen die Drohungen aus Washington zurück. Der Präsident des Europäischen Rats hat nun für Donnerstagabend ein Sondergipfeltreffen der 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel einberufen.
Macrons und von der Leyens Rede erwartet
In diesem Kontext werden der französische Präsident Emmanuel Macron sowie die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen ihre Reden an der Eröffnungszeremonie des Weltwirtschaftsforums (WEF) halten. Sie werden nach Parmelins Eröffnungsrede das Wort ergreifen.
Weitere hochrangige Sprecher sind gemäss dem Programm des WEF der kanadische Premierminister Mark Carney sowie der chinesische Vizepremierminister He Lifeng. Lifeng führte vergangenes Jahr die Verhandlungen im Zollkonflikt mit den USA. Weiter wird der US-amerikanische Finanzminister Scott Bessent einen Auftritt haben. Er ist teilweise für die Handelsbeziehungen der USA zuständig. (sda/dpa)
