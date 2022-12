17 Grad an Silvester? Basel steht vor dem Temperatur-Rekord

7 Grad in Bern, 10 Grad in Genf. Auch wenn die Temperaturen etwas anders sagen: Wir nähern uns dem Jahreswechsel an. Doch Abkühlung ist nicht in Sicht – ganz im Gegenteil.

Ok, dafür dürfte es dann doch etwas kühl sein … Bild: KEYSTONE

Für den Jahreswechsel rechnen die Meteorologen von Meteonews mit weiter steigenden Temperaturen. So dürften sich die Maximaltemperaturen im Bereich von etwa 12 bis 17 Grad bewegen. Lokal dürfte es den wärmsten Silvestertag und Neujahrstag seit Messbeginn geben, wie diese Tabelle zeigt:

In Basel könnte der Wärmerekord aus dem Jahr 1961 fallen. Doch bevor du die Badehose und den Wickelfisch aus dem Schrank holst: Die Temperatur des Rheins liegt bei rund 8 Grad.

Im Süden ist es übrigens kühler. Über den Jahreswechsel ist mit ausgedehnten hochnebelartige Wolken zu rechnen und Temperaturen um die 9 bis 10 Grad.

Und der Schnee …?

Nun, da sieht es weiter schwierig aus. Zwar ist am Donnerstag und am Freitag mit Niederschlägen zu rechnen. Doch die Temperaturen sind weiter so hoch, dass der Schnee erst ab 1600 - 1800 Meter über Meer fallen wird.

In den ersten Tagen des neuen Jahrs zeichnen sich veränderliches Wetter und etwas sinkende Temperaturen ab. Richtig kühl wird es aber in der ersten Neujahrswoche voraussichtlich nicht, Schnee bis in tiefe Lagen ist so nicht in Sicht. (mlu)