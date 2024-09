Geniesse die Sonne am Wochenende! Nächste Woche wird's unschön

Pünktlich zum astronomischen Herbstbeginn erreicht die Schweiz typisch herbstliches Wetter. Bis dahin kannst du aber noch mindestens zwei Spätsommertage geniessen.

Eine Herbstwanderung drängt sich an diesem Wochenende schon fast auf. Bild: KEYSTONE

Noch ist er etwas herbstlich-zäh, der Hochnebel, der sich an diesem Freitag zur Mittagszeit noch nicht überall ganz auflösen wollte. Doch danach werden wir belohnt: Sowohl heute Freitag als auch am Samstag erwartet uns mildes Spätsommerwetter.

Das passt, denn der kalendarische Sommer dauert noch bis Samstag. Entsprechend ist es heute Freitag meist sonnig bei Temperaturen von 21 Grad. Über den Bergen gibt es zwar etwas Quellwolken, aber lediglich im Berner Oberland könnte es (sehr lokal) zu Schauern kommen.

Der Samstag lädt schliesslich so richtig zum Wandern ein: Es gebe «gutes Bergwetter», schreibt «MeteoNews». Es sei aber auch zu beachten, dass «im Norden besonders in schattigen Lagen teilweise bis etwas unter 2000 Meter immer noch Schnee liegt». Dazu gibt es um die 22 Grad, sowohl im Norden als auch im Süden der Schweiz.

Am Sonntag, «exakt um 14 Uhr 43 unserer Zeit» ist dann kalendarischer bzw. astronomischer Herbstanfang, so «MeteoNews». Etwa um diese Zeit beginnt es auch, unbeständiger zu werden. Ein Tief über Südengland gewinnt demnach an Einfluss auf unser Wetter und bringt immer mehr Wolken. Zwar ist zunächst noch sonnig und bei knapp über 20 Grad ziemlich warm. Im Westen und vor allem im Jura müsse aber bereits ab dem Nachmittag mit Regengüssen gerechnet werden. Im Osten sollte es bei Wolkenfeldern bis am Abend noch trocken bleiben.

Unbeständig und etwas kühler

Ab nächster Woche gibt es dann typisches Westwind- und Herbstwetter: Die Woche steht «ganz im Zeichen von nördlich von uns durchziehenden Tiefs», meldet «MeteNews». Vor allem in der zweiten Wochenhälfte gibt es deshalb ziemlich windiges und auch immer wieder nasses Wetter. Die stärksten Regengüsse dürfte es in der Nacht auf Donnerstag geben. Am Dienstag gibt es hingegen noch die meisten Sonnenstunden.

So wird das Wetter ab Samstag Bild: meteonews

Zumindest eine gute Nachricht gibt es: Obwohl es leicht kühler wird, bleibt uns eine gewisse Wärme die ganze Woche lang erhalten. Die Temperaturen sind nämlich meist knapp unter 20 Grad, so richtig kalt wird es also nie.

So, und bis dahin: Gute Wanderung! (lak)