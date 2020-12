Schweiz

Grosse Lawinengefahr in Tessiner Bergen und Südbünden

Der viele Neuschnee im Süden hat in den Tessiner Bergen und in Südbünden zu einer grossen Lawinengefahr geführt. An steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2400 Meter sind einzelne grosse Lawinen möglich.

Wegen der Lawinengefahr schlossen die Rhätischen Bahnen am Samstagabend die Berninalinie zwischen Pontresina und Poschiavo. Da auch die Strasse gesperrt wurde, können keine Bahnersatzbusse eingesetzt werden.

Ferner ist laut Alertswiss die Furkastrasse zwischen Hospental und Realp gesperrt, da im betroffenen Gebiet mit einem Niedergang von Lawinen gerechnet werden müsse. In der Folge wurde auch der Autoverlad Furka zwischen Oberwald VS und Realp UR eingestellt. Wegen Lawinengefahr musste ferner die Sustenstrasse zwischen Wassen UR und Färnigen UR gesperrt werden, wie der Kanton Uri bekanntgab.

Für Sonntag prognostiziert das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) die zweithöchste Gefahrenstufe 4 für das nördliche Tessin, das Calancatal und das Misox, vom Bergell bis zum Berninapass sowie im Puschlav und in weiten Teilen des Engadins.

Sonst herrsche verbreitet eine erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3) oder mässige Lawinengefahr (Stufe 2). Der viele Neuschnee und die umfangreichen Triebschneeansammlungen bildeten die Hauptgefahr in den Gebieten mit Gefahrenstufe 4.

Laut dem SLF sind viele mittlere bis grosse spontane Lawinen zu erwarten. An steilen Schattenhängen sind oberhalb von rund 2400 Metern einzelne sehr grosse Lawinen zu erwarten. Exponierte Verkehrswege sind gefährdet. Einzelne Wintersportler könnten laut dem SLF leicht Lawinen auslösen. Für Skitouren, Freeriden und Schneeschuhwanderungen abseits gesicherter Pisten seien die Verhältnisse kritisch. (sda)

