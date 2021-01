Nach dem vielen Schnee kommen der Föhnsturm – und bis zu 16 Grad

Schweiz

Wetter Schweiz: Jetzt kommen der Föhnsturm – und bis zu 16 Grad



Nach den heftigen Schneefällen der letzten Tag vor allem in der Zentral- und Ostschweiz bläst ab Mittwoch ein Föhnsturm in den Alpentälern. SRF Meteo rechnet bis Freitagmorgen mit Böen von 80 bis 120 Kilometern pro Stunde.

Der Föhnsturm bläst vor allem im Urner Reusstal, im Glarnerland und im Rheintal kräftig, wie SRF Meteo weiter schreibt. Die Temperaturen steigen am Mittwoch auf 8 bis 12 Grad. Am Donnerstag dürften sie frühlingshafte 12 bis 16 Grad erreichen.

Der #Schneefresser kommt: In den Alpentälern tobt zur Wochenmitte ein #Föhnsturm 🌬️, er treibt die Temperaturen auf 11 bis lokal 16 Grad 🌡️⤴️. Jetzt wäre noch Zeit, um die Kanalisation freizumachen, damit das #Schmelzwasser abfliessen kann. 👉 https://t.co/jzWy4QX9Tg ^jz pic.twitter.com/lHjHpZX2wK — SRF Meteo (@srfmeteo) January 17, 2021

Der Föhn bläst also vor allem in jenen Regionen der Schweiz am stärksten, in denen der meiste Schnee gefallen ist. Eine rasche Schneeschmelze sei zu erwarten. Bis Dienstag sollten vor allem die Schachtdeckel vom Schnee befreit werden, empfiehlt SF Meteo.

Die neue Woche beginnt im #Norden mit vielen Wolken und besonders entlang der Berge mit letzten #Schneeschauern. Tagsüber setzt sich aus Westen eine #Wetterbesserung durch. 2 bis 4 Grad sind das höchste der Gefühle. Im #Süden gibt es viel #Sonne bei 6 bis 8 Grad. (rv) pic.twitter.com/fbizuFXdXe — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 18, 2021

Tauwetter mit Höchstwerten zwischen 5 und 10 Grad gibt es zur Wochenmitte aber auch in den übrigen Regionen der Alpennordseite. Bereits in der Nacht auf Montag hat sich in der Zentral- und Ostschweiz die Wetterlage nach den Schneefällen beruhigt.

Zwar gebe es immer noch einzelne gesperrte Strassen. Die Lage habe sich jedoch entspannt, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage sagte. Am (heutigen) Montag werde nach dem Schnee-Chaos weiter aufgeräumt. Im Urnerland herrscht weiter Lawinengefahr, wie ein Sprecher der Urner Kantonspolizei sagte. Einzelne Strassen bleiben vorerst gesperrt.

Auch die Situation in der Stadt Zürich entspannt sich weiter. Ausser der Linie 12 verkehren alle Trams wieder auf den normalen Strecken, wie eine Sprecherin der Verkehrsbetriebe Zürich auf Anfrage sagte. Die Busse fahren bereits seit Sonntag wieder normal. Ausnahme sei die Linie 91, die an exponierter Lage durchführt, sagte die Sprecherin. (sda)

