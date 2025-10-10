wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

So wird das Wetter in der Schweiz am Wochenende und nächste Woche

Ein Berggaenger geniesst die warme Abendsonne und die angenehmen Temperaturen am Dienstag, 2. Juni 2015, auf dem Gonzen (1830 Meter ueber Meer) bei Sargans. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) .A hiker enjoys ...
Am Wochenende herrscht in der Bergen perfektes Wetter.Bild: KEYSTONE

Das Wochenende bietet perfektes Wanderwetter – was danach kommt, ist weniger erfreulich

10.10.2025, 12:0110.10.2025, 12:01

In der Schweiz herrscht weiterhin herbsttypisches Wetter: Morgens hält sich oft Hochnebel, der sich je nach Region am Nachmittag teilweise auflöst. Im Flachland liegt die Nebelobergrenze am heutigen Freitag zwischen 1200 und 1400 Metern. Ein Ausflug auf den Chasseral, Rigi oder Kronberg reicht demnach, um definitiv Sonnenstrahlen zu geniessen.

Wetter bleibt am Wochenende stabil

Auch am Wochenende ändert sich an der Grosswetterlage wenig. Laut MeteoNews bleibt es ähnlich wie am Freitag. Nachts bildet oder regeneriert sich der Hochnebel immer wieder neu. Am Samstag liegt die Nebelobergrenze mit 900 bis 1100 Metern etwas tiefer als am Freitag. Die Chancen, dass sich der Nebel auflöst, sind zwar weiterhin jahreszeitbedingt gut, in manchen Regionen hält er sich jedoch den ganzen Tag.

Im Flachland werden für den Samstag Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad erwartet. Anders im Wallis und im Tessin, wo teilweise bis zu 23 Grad warm werden kann. Auch in Graubünden soll es wärmer werden, als im Flachland. In Tiefencastel werden 20 Grad prognostiziert, in Chur 19 Grad.

Am Sonntag zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Temperaturen hängen stark vom Sonnenanteil ab und erreichen im Flachland je nach Region 13 bis 17 Grad. Das Wallis, Tessin und Graubünden bleiben weiterhin wärmer und sonniger als das Flachland: Es werden Höchsttemperaturen von 19 bis 22 Grad erwartet. Die Bise bleibt weiterhin schwach. Oberhalb der Hochnebelgrenze erwartet Wanderer ein klarer Himmel mit Sonne, nur vereinzelte Schleierwolken ziehen gemäss Prognose vorbei.

Ideale Wander-Bedingungen

In den Bergen wird es am Wochenende sehr mild. Auf 2000 Metern liegen die Temperaturen am Samstag bei etwa 14 Grad, am Sonntag bei rund 12 Grad. Die Nullgradgrenze bewegt sich am Samstag zwischen 3600 und 3800 Metern und sinkt leicht am Sonntag. Perfekte Voraussetzungen also für Wanderungen und Ausflüge in der Höhe.

Rauszeit
Wandern im Herbst ist traumhaft – aber diese 11 Dinge musst du beachten

Auch nächste Woche bleibt es ruhig

Ein blockierendes Hoch über den Britischen Inseln schützt die Schweiz weiterhin vor atlantischen Störungen, und auch das Höhentief über Nordosteuropa ist zu weit entfernt.

Wetterhoch und Tief über Europa, prognose für 14. Oktober vom 9. oktober, meteonews
So sehen die Hoch- und Tiefdruckgebiete über Europa am nächsten Dienstag, 14. Oktober, gemäss Prognose aus.Bild: meteonews

Ab Montag dürfte die Bise aber spürbarer werden. Gleichzeitig steigt die Hochnebelobergrenze auf rund 1500 Meter, teilweise treten hochnebelartige Wolken auf. Vor allem die Voralpenregionen sind gemäss Prognose betroffen, während das Mittelland etwas besser abschneidet. Im Laufe der Woche sinken die Temperaturen schweizweit leicht.

Im Tessin nimmt die Bewölkung ab Sonntag zu. Ab Dienstag sind örtlich Niederschläge möglich. Die Höchsttemperaturwerte fallen leicht und liegen ab Dienstag voraussichtlich unter 20 Grad. (ear)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Memes, die die Freude auf den Herbst sehr gut widerspiegeln
1 / 49
Memes, die die Freude auf den Herbst sehr gut widerspiegeln
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ist das die Zukunft des Wanderns?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
4
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
5
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
Meistkommentiert
1
Grüne toben wegen Röstis Verkehrsplänen: «Entscheid des Stimmvolkes wird untergraben»
2
Röstis Experte hat entschieden: Diese Ausbauprojekte sollen verschoben werden
3
EU will «Vegi-Fleisch» verbieten – so reagieren Schweizer Firmen
4
«Bürgerliche wollen Zivildienst ganz streichen» – diese 5 Dinge musst du wissen
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
Israelisches Militär: Feuerpause seit 11 Uhr in Kraft
2
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein +++ 7-Jähriger stirbt bei Angriff
3
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
4
Sugus hat sein Rezept geändert – wir haben die neuen Bonbons probiert
5
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
Rösti zu ETH-Verkehrs-Gutachten: «Der politische Prozess hat heute begonnen»
Den Autobahnausbau hat das Stimmvolk abgelehnt. Der Bahn-Ausbauschritt kostet deutlich mehr als geplant. Nun soll ein Gutachten zeigen, welche Projekte auf Strasse und Schiene Priorität haben und welche warten können.
Zur Story