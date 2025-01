Glatteisgefahr: Metereologen warnen vor gefährlichen Strassenverhältnissen am Samstagabend und Sonntagmorgen. Bild: keystone

Glatteis und Schnee sorgen für Chaos in der Schweiz – 43 Flüge in Zürich annulliert

Die Schweiz wird von einer Kälte- und Schneewelle erfasst. Auch das Mittel- und Unterland sind betroffen, es herrscht verbreitet Glatteisgefahr und Vorsicht ist entsprechend geboten. Am Flughafen Zürich mussten 43 Verbindungen annulliert werden.

Nachdem es in der Nacht auf Freitag in der Schweiz teils extrem kalt wurde, hat der am Samstagabend einsetzende Schneefall für teils chaotische Zustände im Mittel- und Unterland gesorgt.

Metereologen warnen auch für Sonntag vor gefährlichen Strassenverhältnissen, insbesondere «am Juranordfuss, im zentralen und östlichen Mittelland sowie im angrenzenden westlichen Mittelland», wie MeteoSchweiz schreibt. Die Wetterkonstellation sorgt als Folge von vereisendem Regen für Glatteis. Die Meteorologen warnen nachdrücklich, unnötige Fahrten zu vermeiden und, falls nötig, vorsichtig unterwegs zu sein.

Der Warndienst Alertswiss gab für die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft am Samstagabend eine Warnung vor Strassenglätte aus. «Ab sofort bis in die Morgenstunden sind folgende Auswirkungen möglich: Plötzlich auftretende Rutschgefahr. Schwer passierbare vereiste Verkehrswege», hiess es. Alertswiss warnte vor Verkehrsbehinderungen und riet, den öffentlichen Verkehr zu benützen.

Doch auch der öffentliche Verkehr kämpft mit den Bedingungen. So gibt es in den Städten Bern und Zürich Einschränkungen wegen des Schneefalls, wie 20 Minuten berichtet. In Zürich macht das Wetter insbesondere auch dem Flughafen zu schaffen. So mussten am späten Samstagabend 43 Flüge annulliert werden, wie BRK News meldete. Die Schneeräumungsmaschinen stünden pausenlos im Einsatz, dennoch sind die Verhältnisse chaotisch und die Einschränkungen gross.

In Bern kämpft der öffentliche Verkehr mit den Bedingungen. Bild: KEYSTONE

Die Nacht von Freitag auf Samstag war die bisher kälteste des Winters. Das Thermometer sank auf -31,1 Grad in La Brévine im Kanton Neuenburg und auf -25 Grad in Andermatt im Kanton Uri.

Am Sonntag sollte es den Prognosen zufolge aber wieder deutlich wärmer werden, die Schneefallgrenze ansteigen – und die chaotischen Verhältnisse damit überwunden werden. (sda/nzu/con)