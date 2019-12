Schweiz

Wetter

Frühester Sonnenuntergang des Jahres: Ab morgen ist es wieder länger hell



Bild: KEYSTONE

Freunde der Sonne, das Schlimmste des Winters ist ab morgen ausgestanden!

Freunde der Sonne, das Schlimmste des Winters ist bald ausgestanden. Obwohl der 22. Dezember der kürzeste Tag wird, ist der früheste Sonnenuntergang bereits am heutigen Mittwoch: So früh dunkel wie heute wird es in diesem Jahr nicht mehr. Im Grossraum Zürich verschwindet die Sonne schon um 16.35 Uhr.

In Basel, das weiter westlich liegt, findet um 16.38 Uhr der Sonnenuntergang statt, wie SRF Meteo mitteilte. Die letzten Sonnenstrahlen in der Schweiz gibt es um 16.49 Uhr in der Stadt Genf.

Schon ab morgen bleibt es am Abend also wieder länger hell!

Allerdings trüben den Wetterexperten zufolge in der ganzen Schweiz dicke Wolken am Nachmittag und Abend den Himmel. Bereits morgen Donnerstag bleibt es am Abend wieder eine Spur länger hell.

Im Osten zunächst noch sonnige Abschnitte. Vor allem in der zweiten Tageshälfte aus Westen aufkommender Niederschlag. Schneefallgrenze zwischen 600 und 1100 m. Achtung: am Morgen im Westen lokal Glatteisgefahr! 4 im Süden 8 Grad.

^FB pic.twitter.com/1tYAUOlpOJ — SRF Meteo (@srfmeteo) December 11, 2019

Obwohl es am Abend ab morgen wieder länger hell sein wird, werden die Tage bis am 22. Dezember, dem astronomischen Winteranfang, immer noch kürzer.

Zeitgleichung heisst der Grund dafür, dass der früheste Sonnenuntergang und der kürzeste Tag nicht auf das gleiche Datum fallen. Die Zeitgleichung drückt die Differenz zwischen dem theoretischen Sonnenhöchststand und dem tatsächlichen Höchststand aus. Sie beträgt heute rund sieben Minuten.

Da die Erde die Sonne auf einer elliptischen Bahn umkreist und die Erdachse gegenüber der Umlaufbahn geneigt ist, variiert der tägliche Sonnenhöchststand. (meg/sda)

Abonniere unseren Newsletter