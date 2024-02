Powder in Sicht. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Pack die Ski ein: Am Freitag schneit es in den Bergen

Der Februar ist ausserordentlich mild, Skigebiete klagen über fehlenden Schnee. Doch jetzt naht Abhilfe.

Vorerst ändert sich nichts: In der ersten Wochenhälfte bleibt es im Flachland mild, mit Höchsttemperaturen im zweistelligen Bereich. Doch am Freitag wird es wieder kälter, der Winter meldet sich zurück und bleibt mindestens übers Wochenende. Das Thermometer klettert ab Freitag noch auf etwa 9 Grad, die Mindesttemperaturen liegen am Wochenende bei 1–2 Grad.

In den Bergen gibt es am Freitag bis zu einem Meter Neuschnee. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900 Metern. Allgemein gibt es viel Niederschlag, nur die West- und Nordwestschweiz werden verschont.

Am Samstag wird es bereits wieder sonniger – Sonnenschein und Regen wechseln sich ab. Der Sonntag wird in der Südostschweiz bereits wieder trüber, im Rest der Schweiz zeigt sich auch mal die Sonne. Der Wind bläst kräftig, es könnte sogar stürmisch werden.

(rbu)