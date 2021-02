Schweiz

Diese elende Bise! Läck, war das eine kalte Nacht (– und es wird nicht viel besser)



Die Schweiz zittert vor Kälte. In der Nacht auf Freitag sind die Temperaturen an einigen Orten unter minus 10 Grad gefallen. Die Bise sorgte dafür, dass sich die Aussenluft deutlich kühler anfühlte.

MeteoNews hat um 04.30 Uhr im Flachland mancherorts zweistellige Minustemperaturen gemessen, die der Meteo-Dienst auf Twitter schreibt. So sank das Thermometer in Würenlingen auf -10.9 Grad. Zusammen mit der Bise fühlte sich die Temperatur an wie -16.6 Grad.

Um 04:30 Uhr werden im Flachland teilweise zweistellige Minusgrade gemessen (linke Grafik). Zusammen mit der #Bise fühlt sich das #bitterkalt an. So zeigt das #Thermometer z.B. in #Würenlingen -10.9 Grad an, gefühlt sind es -16.6 Grad (rechte Grafik). #Windchill (ss) pic.twitter.com/IEdYmrE8qe — MeteoNews (@MeteoNewsAG) February 12, 2021

In tieferen Lagen erreichten die Temperaturen vor allem im Kanton Graubünden, aber auch in der Nord- und Ostschweiz, Werte von unter -10 Grad. In höheren Lagen war es dagegen weniger frisch. Im Engadin sanken die Temperaturen in der Nacht auf -23.4 Grad – ohne Bise.

Viel wärrmer dürften die Temperaturen heute und am Wochenende nicht werden: Die Meteorologen erwarten für die Alpennordseite drei Eistage, bei denen das Thermometer nicht über die Null-Grad-Grenze steigen wird. Und weil die Bise weiter bläst, wird die gefühlte Temperatur weit tiefer liegen.



Die #Bise lässt uns schlottern.🥶 Wegen der Bise liegen die Temperaturen am Nachmittag gefühlt bei -15 bis -10 Grad. Am Vormittag Hochnebel und Sonnenschein. Am Nachmittag aus Westen vermehrt Wolken. ^is pic.twitter.com/OYL8F0a2tx — SRF Meteo (@srfmeteo) February 12, 2021

Gestern war es so kalt wie seit drei Jahren nicht mehr: Seit 3 Jahren nicht mehr so kalt (tagsüber): So tiefe Höchsttemperaturen wie heute gab es vielerorts letztmals Ende Februar 2018. 🥶 #KalterWintertag #Brrr ^ls pic.twitter.com/uL0y2AGgfZ — SRF Meteo (@srfmeteo) February 11, 2021

(sda/mlu)

