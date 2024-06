Karte zur Niederschlags-Situation: In diesen Gebieten herrscht erhebliche Gefahr

Teilweise starke Regenfälle in der Nacht auf Montag und am Montagmorgen führen dazu, dass die Pegelstände der Bäche und Flüsse wieder etwas ansteigen. Das ist die aktuelle Karte zum Niederschlag und Hochwasser in der Schweiz.

Vor allem in der Zentral- und Ostschweiz fiel vom Sonntag auf Montag viel Regen. Bild: MeteoNews

Nachdem sich die Hochwasserlage in der Schweiz am Sonntag etwas beruhigt hat, führen starke Regenfälle in der Nacht auf Montag und am Montagmorgen dazu, dass die Pegelstände der Bäche und Flüsse erneut steigen.

Vor allem in der Zentral- und Ostschweiz fiel vom Sonntag auf den Montag viel Regen, wie die Niederschlagskarte von MeteoNews zeigt.

Gefahrenstufe drei für Hochrhein und Bodensee

In der Nacht von Sonntag auf Montag seien zwischen Entlebuch und Appenzellerland weitere 30 bis 40, lokal 50 bis 60 Millimeter Regen gefallen, schrieb der Bund im Naturgefahrenbulletin vom Montag.

Gestiegen seien deshalb die Pegel der Fliessgewässer sowie des Zürich-, Vierwaldstätter- und Bodensees. Trotzdem: Richtig brenzlig ist es am Montag «nur» in der Nordostschweiz an der Grenze zu Deutschland. Der Bund ruft deshalb die Gefahrenstufe drei (erhebliche Gefahr) für den Hochrhein und den Bodensee aus. Für den Vierwaldstätter- und den Zürichsee gilt die Gefahrenstufe zwei (mässige Gefahr). Dasselbe gilt für die Flüsse Limmat, Reuss und Thur.