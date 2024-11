Wetterdienst warnt vor schweren Stürmen – diese Regionen sind betroffen

Es zieht eine Kaltfront auf die Schweiz zu: In den nächsten Tagen muss daher nicht nur mit einem massiven Temperatursturz gerechnet werden, sondern auch mit heftigen Windböen.

MeteoSchweiz warnt in verschiedenen Regionen vor schweren Stürmen am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch. Auch Regen ist prognostiziert.

Im Flachland können Windböen bis 80 Kilometer pro Stunde erreichen, in den Bergern sind sogar Orkanböen möglich.

MeteoSchweiz warnt vor Unwetter, vor allem in den rot markierten Gebieten wird es zu heftigen Stürmen kommen. Bild: Screenshot MeteoNews

Schwere Stürme sind prognostiziert für folgende Regionen:

Waadtländer Mittelland

Neuenburg

Seeland

Bielersee

Grenchen-Solothurn

Thal

Gäu

Aarau

Schnee ab Mittwoch und Donnerstag

Während es im Norden und Westen der Schweiz stürmisch wird, könnte es im Süden Schnee geben. Im Wallis und in Teilen Graubündens ist leichter Schneefall angesagt, keine Wetterwarnungen gibt es für das Tessin.

In der Nacht auf Mittwoch nehmen dann die stürmischen Winde wieder ab, es wird frostig und die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefe Lagen. Dann muss auch im Flachland mit Schneefall gerechnet werden. (ome)