Hier hat es in der Nacht auf Mittwoch am heftigsten gestürmt

Es wurde angekündigt, und Petrus hat geliefert. An vielen Orten in der Schweiz tobten in der Nacht auf Mittwoch heftige Stürme – lokal begleitet mit viel Niederschlag.

Im Flachland wurden Winde mit bis zu 90 Kilometer pro Stunde gemessen, lokal sogar bis zu 100 Kilometer pro Stunde. In den Bergen gab es Orkanböen mit bis zu 150 Kilometer pro Stunde, wie MeteoNews in einem Blogbeitrag schreibt.

Die stärksten Winde im Flachland

Die stärksten Windböen im Flachland wurden in Bern und im Baselland gemessen. Aber auch in Zürich, im Thurgau und in Schaffhausen gab es Böen mit rund 100 Kilometer pro Stunde.

Das waren die 10 stärksten gemessenen Windböen im Flachland:

Bantiger (942 m ü.M., BE), 112 Kilometer pro Stunde

Rünenberg (610 m ü.M., BL), 111 Kilometer pro Stunde

Thierachern (570 m ü.M., BE), 105 Kilometer pro Stunde

Salen-Reutenen, Homburg (718 m ü.M., TG), 104 Kilometer pro Stunde

Schaffhausen (438 m ü.M., SH), 100 Kilometer pro Stunde

Uetliberg (869 m ü.M., ZH), 98 Kilometer pro Stunde

Steckborn (398 m ü.M., TG), 97 Kilometer pro Stunde

Würenlingen (334 m ü.M. AG), 95 Kilometer pro Stunde

Cressier (432 m ü.M. NE), 91 Kilometer pro Stunde

Freiburg (646 m ü.M. FR), 91 Kilometer pro Stunde

Die stärksten Winde in den Bergen

Auch in den Bergen hat es kräftig gestürmt, dort wurden Böen mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde gemessen.

Das waren die 10 stärksten gemessenen Windböen in den Bergen:

Jungfraujoch (3580 m ü.M, BE), 150 Kilometer pro Stunde

Chasseral (1599 m ü.M, BE), 142 Kilometer pro Stunde

Moléson (1972 m ü.M, FR), 132 Kilometer pro Stunde

Crap Masegn (2480 m ü.M., GR), 132 Kilometer pro Stunde

Glacier des Diablerets (2966 m ü.M., VD), 128 Kilometer pro Stune

Säntis (2502 m ü.M., AR), 126 Kilometer pro Stunde

La Dôle (1670 m ü.M., VD), 124 Kilometer pro Stunde

Titlis (3040 m ü.M., OW), 120 Kilometer pro Stunde

Plaffeien (1042 m ü.M., FR), 112 Kilometer pro Stunde

Pilatus (2106 m ü.M., LU), 110 Kilometer pro Stunde

Auch viel Regen und zum Teil Schnee

In der Nacht hat es aber nicht nur gestürmt, sondern auch viel Niederschlag (und vereinzelt auch Schnee) gegeben. Besonders im Wallis und in der Waadt war viel Starkregen dabei. Die Schneefallgrenze sank von rund 1700 Metern in der Nacht auf unter 1000 Meter am Mittwochmorgen.

Hier hat es in der Nacht auf Mittwoch am meisten geregnet (Niederschlagsmengen in Millimeter):

Salvan (990 m ü.M., VS), 51 mm

Leukerbad (1286 m ü.M., VS) 40 mm

Säntis (2502 m ü.M., AR), 39 mm

Oron-la-ville (830 m. ü.M, VD), 38 mm

La Dôle (1670 m ü.M., VD), 38 mm

Magglingen (883 m ü.M., BE), 37 mm

Château-d'Oex (1029 m ü.M., VD), 32 mm

Longirod (900 m ü.M., VD), 32 mm

Riedholz (518 m ü.M., SO), 31 mm

Bellelay (923 m ü.M., BE), 30 mm

(ome)