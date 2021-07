Riesenfrust bei den Flussschwimmern: «Das ist die schlechteste Aare-Saison aller Zeiten»

Bade-Frust auch in Zürich

Nicht nur an der Aare, sondern auch am Rhein, der Reuss und an der Limmat herrscht teilweise ein Badeverbot. So auch in der Zürcher City bei der Badi Unterer Letten, wo nur der Pool, aber nicht das Flussbad geöffnet ist. «Besucherinnen und Besucher sind enttäuscht, reagieren aber meist verständnisvoll», so ein Bademeister zu watson. Wann das Flussbad wieder öffnen könne, sei noch unklar. Wohl aber frühstens am Wochenende. Nur sind bereits für Samstagabend wieder kräftige Gewitter angesagt.