Schweiz

Wetter

Wetter: Am Wochenende wird es 17 Grad – im Februar.



bild: Shutterstock/montage watson

Holt das Hawaii-Hemd aus dem Schrank – am Wochenende wirds warm!

Schnee haben wir in diesem Winter im Flachland zwar kaum gesehen, die Stürme Sabine und Tomris haben uns diese Woche aber trotzdem genug schlechtes Wetter vorbeigebracht. Petrus scheint dementsprechend ein schlechtes Gewissen zu haben, denn am Wochenende, liebe Freunde der Sonne, wird es warm. Fast schon T-Shirt-Wetter.

Schon am Samstag kehrt Helios aus seinen Skiferien in den Alpen zurück und sorgt schweizweit für Sonnenstrahlen. Ja, sogar in Olten.

Am Sonntag gesellen sich dann auch noch Ra, Apollon und alle anderen Sonnen- und Lichtgötter dazu. In St. Gallen, Chur und Basel soll es 17 Grad werden. Auch in der restlichen Schweiz wird es mit 15 Grad sehr mild für die Jahreszeit. Einzig in der eigentlichen Sonnenstube der Schweiz, dem Tessin, wird es lediglich elf Grad.

#Frühling am Sonntag, es wird sehr mild: 17 Grad in St. Gallen, #Chur oder #Basel. Aber nur ein Tag, nächste Woche wird wieder kühler. ^chs pic.twitter.com/tw1GHdd0sd — SRF Meteo (@srfmeteo) February 13, 2020

Die Freude ob der heiteren Temperaturen währt aber nicht lange. Nächste Woche soll es bereits wieder kühler werden. (dfr)

