Heute drohen heftige Gewitter – das willst du jetzt wissen

Meteoschweiz warnt vor einem «explosiven Wettercocktail» am späten Samstagnachmittag, vor allem in der Westschweiz. Demnach drohen heftige Gewitter, die Sturm und Hagel bringen.

Am Samstag drohen heftige Gewitter – vor allem über der Westschweiz (Symbolbild). Bild: sda

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) spricht auf seinem Blog von einem «explosiven Fussballspiel» und meint damit das EM-Achtelfinale Schweiz-Italien, das am Samstag um 18 Uhr in Berlin beginnt und in zahlreichen Public Viewings in der ganzen Schweiz übertragen wird. Bei einigen könnte es demnach nicht nur ziemlich nass werden – sondern stellenweise auch sehr gefährlich.

Warum könnte es so «explosiv» werden?

Die Ankunft von warmer und sehr feuchter Luft in der Schweiz mit Werten bis zu 21 Grad auf etwa 1500 Metern über Meer, gepaart mit der tageszeitlichen Erwärmung im Laufe des Nachmittags, werde zu einer starken Instabilität der Atmosphäre führen, schreiben die Wetter-Prognostiker. In den Alpen herrscht am Nachmittag kräftiger Föhn, ausgelöst durch ein Tiefdruckgebiet, das sich am Samstag von Frankreich nach Süddeutschland verschiebt. Föhn mit dieser Intensität ist im Sommer ziemlich selten, wie SRF Meteo schreibt.

Weil die Atmosphäre dabei über einen äusserst hohen Feuchtegehalt verfügt, können in kurzer Zeit sehr grosse Regenmengen fallen.

Was wird erwartet?

Das Gewitterpotential steigt – nach einem erneut schwül-heissen Tag mit Temperaturen von bis zu 30 Grad – ab dem frühen Nachmittag zunächst über der Westschweiz und der Alpennordseite an. In den Regionen am zentralen und östlichen Alpennordhang setzt gemäss Meteoschweiz die Gewittertätigkeit erst am Abend ein.

Meteoschweiz warnt: «Ab dem späten Nachmittag werden dynamische Gewitter aus Südwesten die Westschweiz und den Jura in nordöstlicher Richtung überqueren. Im Gegensatz zu den letzten Gewitterereignissen werden diese Gewitter organisiert und in Bewegung sein und können hohe Niederschlagsintensitäten, starke Windböen am Boden sowie Hagelkörner im Zentimeterbereich produzieren.»

Demnach sind kräftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen möglich. Die Gewitter im Hochgebirge der Alpen könnten zudem zu einer beträchtlichen Schmelzwassermenge führen, mit einer Nullgradgrenze auf über 4300 Metern. Diese Wassermenge würde zu den Gewitterregensummen hinzukommen, wobei lokal Mengen von 50 Millimetern in sehr kurzer Zeit erreicht werden könnten, schreibt Meteoschweiz.

Welche Regionen sind besonders betroffen?

Für die Genferseeregion, den Jura und die südlichen Walliser Alpen gilt gemäss Meteoschweiz ein Warnausblick für Gewitter der Stufe 4, für die übrigen Regionen (abgesehen von den östlichsten Alpen) wird vor Gewitter der Stufe 3 gewarnt – jeweils ab Samstagnachmittag bis in der Nacht zum Sonntag. Neu bewarnt werden zudem die Rhone mit der Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) sowie der Alpenrhein, der Inn, die Aare in Ringgenberg, die Urner Reuss, der Ticino, die Maggia, die Linth sowie Brienzer- und Walensee mit der Gefahrenstufe 2 (mässige Gefahr).

Im Unterwallis, der Genferseeregion und dem Jura ist derweil das Potential für Hagel am grössten. Gegen Osten hin seien besonders die starken Windböen zu beachten, «welche auch relativ weit ausserhalb des Gewitters noch 80 bis 120 km/h erreichen können», so Meteoschweiz. (lak/sda)