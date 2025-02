120 Zentimeter in 12 Stunden: Rekordschnee in Japan

120 Zentimeter in nur 12 Stunden: Schneerekord in Japan

Hokkaido, die nördlichste der Hauptinseln Japans, versinkt gerade im Schnee. Grosse Schneemengen sind in Japan zwar nicht ungewöhnlich, doch einige Ortschaften verzeichnen gerade Rekordwerte. In der Stadt Obihiro ist nach Angaben der Behörden so viel Schnee gefallen wie noch nie.

4. Februar 2025: Schneefall in Obihiro, Hokkaido, Bild: keystone

Obihiro verzeichnete so viel Schnee wie noch nie – ein Rekord von 1,2 Metern innerhalb von nur 12 Stunden. Bild: keystone

Viele Strassen wurden durch den starken Schneefall lahmgelegt. Bild: keystone

Hokkaido ist bekannt für seine Vulkane und Skigebiete. Bild: keystone

Bisher war der Winter mild und von wenig Schnee geprägt. Das beliebte Sapporo-Schneefestival stand sogar kurz vor der Absage. Doch gestern begann das Festival genau zu dem Zeitpunkt, als der starke Schneefall einsetzte.

Zwei sich schnell intensivierende Tiefdruckgebiete in der Nähe von Nordjapan haben arktische Kaltluft in die Region gebracht. Diese werden auch in den kommenden fünf Tagen weiterhin Schneestürme über Teile des nördlichen Japans bringen. In weiten Teilen wird mit etwa einem halben Meter Schnee gerechnet, während in den Bergen von Honshu sogar mehr als zwei Meter möglich sind.

Eine Schneeskulptur des japanischen Baseballspielers Shohei Ohtani beim Sapporo-Schneefestival in Sapporo, Hokkaido. Bild: keystone

Rund 370 Schulen sind wegen des starken Schneefalls geschlossen worden. Bild: www.imago-images.de

Der Rekord für die höchste je gemessene Schneedecke auf der Nordhalbkugel wurde übrigens im Februar 1927 am Berg Ibuki mit 11,8 Metern erreicht. (cst)