Seltenes Naturspektakel: Gestern gab es einen Mini-Tornado über dem Thunersee

Mehr «Schweiz»

Ja, es gibt sie auch in der Schweiz: Tornados. Allerdings sind es eher Mini-Tornados, die sich mit ziemlich geringer Häufigkeit hierzulande ereignen können.

Noch konkreter handelt es sich um eine sogenannte Windhose, die sich am Mittwochabend über dem Thunersee gebildet hatte.

Gemäss SRF Meteo ist dieses Phänomen dann möglich, wenn die Atmosphäre besonders labil ist. Das bedeutet, dass es grosse Unterschiede zwischen der Temperatur am Boden und derjenigen in der Höhe gibt. Dieser Unterschied führt dazu, dass die wärmere Luft am Boden besonders schnell aufsteigt und kondensiert. Dieser Effekt wird zusätzlich verstärkt, wenn über das erwärmte Gewässer eine Gewitterwolke zieht, welche die Luft ebenfalls nach oben saugt.

Dass am Mittwoch eine solche rotierende Windhose entstehen konnte, sei demnach den herrschenden Winden geschuldet, die aus verschiedenen Richtungen kamen: «Weht der Wind aus unterschiedlichen Richtungen, beginnt die aufsteigende Luft wie ein Schlauch zu rotieren. Wird der Schlauch in die Höhe gezogen, zieht er sich zusammen und rotiert schneller», so SRF News.

Und nun die besten Bilder des «Baby-Tornados» über dem Thunersee:

Der «Spuk» der Windhose war nach wenigen Minuten bereits wieder vorbei. Auch wenn das Phänomen um ein Vielfaches schwächer ist als ein «richtiger» Tornado, kann sie insbesondere kleine Boote auch mal in Bedrängnis bringen.

(lak)