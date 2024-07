Bund warnt vor Hitzewelle auf der Alpensüdseite ab Sonntag

Für die Alpennordseite sind die Kriterien für eine Hitzewarnung laut Meteoschweiz noch nicht erfüllt. Dies werde sich voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche ändern, hiess es am Freitag.

Gebäude sollten vor der Hitzeperiode gut durchlüftet werden, insbesondere in der Nacht und frühmorgens. Körperliche Anstrengungen seien zu vermeiden. Während oder nach sportlichen Betätigungen sollte ausserdem der Salzverlust ausgeglichen werden. Menschen oder Tiere dürften keinesfalls in einem Auto zurückgelassen werden.

Der Alpensüdseite droht eine Hitzewelle. Von Sonntag bis mindestens Donnerstag werden laut Meteoschweiz in den südlichen Niederungen Höchsttemperaturen von 31 bis 34 Grad erwartet. Im Wallis herrscht zudem erhebliche Waldbrandgefahr.

Es wird wieder heiss in der Schweiz: Die Hitzewelle ab Sonntag betrifft die Alpensüdseite.

Es wird wieder heiss in der Schweiz: Die Hitzewelle ab Sonntag betrifft die Alpensüdseite. Bild: keystone

