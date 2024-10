Es wird wie aus Kübeln schütten – Bund spricht wegen Regenprognosen Warnstufe aus

Die nächsten Tage sollte der Regenschirm eingepackt werden, es wird sehr nass und auch kälter als die vergangenen Tage.

Der Dienstag bringt vielerorts Regen mit sich, vor allem in der Westschweiz – der Bund spricht dort die Gefahrenstufe drei aus (erhebliche Gefahr). Nur in der Ostschweiz bleibt es am Vormittag noch längere Zeit trocken, wie MeteoNews in einem Beitrag schreibt.

Für Teile der Westschweiz spricht der Bund die Gefahrenstufe drei aus (erhebliche Gefahr). Bild: Screenshot Bund

Viel Regen in der Nacht auf Mittwoch

Der stärkste Niederschlag ist für die Nacht auf Mittwoch zu erwarten – vor allem wieder im Westen. Dort werden zwischen 50 und 70 Millimeter Regen erwartet, lokal zum Teil noch mehr. Im Osten wird mit weniger Niederschlag gerechnet.

Die zu erwartenden Niederschlagsmengen bis Mittwochmorgen. Vor allem in der Westschweiz ist mit viel Regen zu rechnen. Bild: Screenshot MeteoNews

Gegen Ende der Woche wird es schöner

Nach dem Mittwoch sehen die Prognosen dann wieder besser aus. Am Donnerstag muss noch mit vereinzelten Schauern gerechnet werden, im Vergleich zum Mittwoch hält es sich aber in Grenzen – allerdings erreichen uns dann kühlere Temperaturen.

Die Wetterprognosen in der Schweiz für die kommenden Tage. Gegen Ende der Woche wird es wieder schöner. Bild: Screenshot Meteonews

Am Wochenende zeigt sich dann vermehrt die Sonne, es wird mild und föhnig. (ome)