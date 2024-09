Überschwemmungen in Nepal: Zahl der Toten steigt über 100

Mehr als die Hälfte der insgesamt mindestens 104 Todesopfer sei in der Hauptstadt Kathmandu und in umliegenden Bezirken zu beklagen. Die Region sei von den Überschwemmungen und Erdrutschen schwer getroffen. Örtliche Medien sprachen von den schlimmsten Regenfällen in Kathmandu seit Jahrzehnten. Landesweit seien insbesondere zentrale und östlichen Regionen vom Regen erfasst worden.

Bei schweren Überschwemmungen in Nepal sind inzwischen mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Rund 60 weitere werden vermisst, wie Behörden mitteilten. Begonnen hatten die verheerenden Regenfälle in dem Land im Himalaya am späten Donnerstag. Die Regierung kündigte kostenlose Behandlungen für Verletzte und Hilfspakete für betroffene Familien an.

Missbrauch: Papst bedankt sich für Aufarbeitung in Belgien

Papst Franziskus hat sich in Belgien für die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche im Land bedankt. «Missbrauch verursacht furchtbares Leid und Wunden und bedroht auch den Glaubensweg», sagte er am dritten Tag seiner Belgien-Reise in der Herz-Jesu-Basilika von Koekelberg in Brüssel an die Adresse von sozial Engagierten in der Kirche. «Danke für die grossartige Arbeit, die ihr leistet, um Wut und Schmerz in Hilfe, Nähe und Mitgefühl zu verwandeln.» Es bedürfe viel Barmherzigkeit, um nicht mit steinernem Herzen vor dem Leid der Opfer zu stehen.