Zudem fehlt der Schweiz mit dem Unterbruch der A13 eine wichtige Verkehrsachse in den Süden. Verkehrsexperten rechnen mit dem eingeschränkten Zugverkehr durch den Gotthard nach einem Güterzugunfall und den beginnenden Sommerferien mit einem Verkehrschaos an den Wochenenden. (leo)

Die Unwetter des Wochenendes haben ihre Spuren in der Schweiz hinterlassen. Besonders im Bündner Misox-Tal und im Wallis sind die Schäden gewaltig. In Graubünden wurde ein Mann tot geborgen, eine weitere Person bleibt vermisst. Zudem trat der Fluss Moesa über die Ufer und riss Teile der A13 mit sich. Nun hat sich die Hochwasserlage in verschiedenen Regionen der Schweiz wieder beruhigt.

Seit 16 Jahren nicht mehr verloren – so gut ist die Nati in Duellen mit Deutschland

So viel Regen fiel am Freitag – und so geht es heute, Samstag, weiter

Die FDP will die Volksschule umbauen – so sieht der Plan aus

Nagelsmann mit «Pillepalle»-Abfuhr an Sedlaczek +++ So schön tönt Ungarns Siegestor

Gewalt gegen Frauen bei Fussballspielen: Die Schweiz tappt im Dunkeln

Wird an grossen Turnieren wie der EM Fussball gespielt, nimmt die häusliche Gewalt zu. Und auch im Stadion erleben Frauen Übergriffe. Während Deutschland bei der EM auf Awareness setzt, tappen die Schweizer Justiz und die Nationalmannschaft im Dunkeln.

Fliegende Pyrofackeln, Zusammenstösse mit Stadionpersonal oder Polizei, Schlägereien zwischen verfeindeten Fans – diese Bilder zirkulieren in den Medien und in der Politik, wenn von Gewalt an Fussballereignissen die Rede ist. Über eine spezifische Form der Gewalt während oder in Zusammenhang mit Fussball-Grossereignissen wird dagegen selten gesprochen: geschlechterspezifische Gewalt gegen Frauen.