freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Wetter in der Schweiz lädt am Samstag zum Wandern ein

Ein Mann sitzt auf dem Alvier (2343 Meter ueber Meer), unten im Nebelmeer das St. Galler Rheintal, am Donnerstag, 22. September 2016, in der Gemeinde Wartau. Puenktlich zum heutigen astronomischen Her ...
So lässt sich das Wetter aktuell gut zusammenfassen.Bild: KEYSTONE

Hier kannst du dem Nebel am Wochenende entfliehen und so richtig Sonne tanken

07.11.2025, 13:4807.11.2025, 13:48

Das diesjährige Herbst-Mantra «unten grau, oben blau» bestimmt weiterhin unser Wetter. In den tieferen Lagen bleibt der zähe Nebel an diesem Wochenende jedoch weitestgehend liegen. Doch die gute Nachricht für Wanderbegeisterte: Für den Samstag ist für die Lagen über 800 Meter Sonnenschein angesagt, wie die Prognose von MeteoNews zeigt.

Die Nullgradgrenze kommt am Wochenende auf zwischen 2300 und 2600 Metern zu liegen. Wer noch einen Grund braucht, seine Sachen zu packen und in die Berge aufzubrechen: «Der Nebel dürfte sich jeweils wohl nur teilweise auflösen, vor allem ganz im Osten kann er auch jeweils zäh liegen bleiben», so der Wetterdienst weiter.

A woman enjoys the sun over the sea of fog on the Bachtel mountain, on Saturday, December 23, 2017, above Hinwil, Switzerland. (KEYSTONE/Christian Merz)..Eine Spaziergaengerin geniesst die Sonne ueber ...
Der Samstag lädt zum Wandern ein.Bild: KEYSTONE

Nebelfrei bleiben zudem das Churer Rheintal, das Zentralwallis und das Tessin. Die Temperaturen erreichen im Osten bis zu 5 Grad, im Westen bis zu 10 Grad und im Süden sogar bis zu 13 Grad.

Wandern besser am Samstag

Der Grund für diese Wetterlage findet sich in einem Hoch, das sich über Osteuropa erstreckt. Über dem nahen Atlantik herrscht hingegen in der Höhe eine östliche Höhenströmung. Die Folge: «In der Höhe ist die Luft dabei wie schon in den letzten Tagen trocken, in Bodennähe liegt dagegen feuchte Nebelluft», schreibt MeteoNews.

Am Sonntag ziehen dann wegen eines Höhentiefs über dem Jura, dem Mittelland und den Voralpen Wolken auf. Vereinzelt kann es zu Niederschlägen kommen. Wer dem Nebel entfliehen kann, findet sich also eventuell unter einer Wolkendecke wieder. Der Wanderausflug sollte also besser für Samstag als für Sonntag geplant werden. Hier ein paar Ausflugsideen:

Etwas Sonne gibt es hingegen im Süden, für den Sonntag sind dann sogar 13 Grad angesagt.

So geht es nächste Woche weiter

Der Start in die nächste Woche findet am Montag für viele unter dem Hochnebel statt. Wer über die Nebeldecke hinaus will, muss auf über 1500 Meter steigen. Der Dienstag dürfte etwas regnerisch werden, ab dem Nachmittag zeigt sich aber vielerorts wieder die Sonne.

Die 8-Tages-Aussicht von MeteoSchweiz vom 7. bis 14. November 2025.
screenshot: meteoschweiz

Wie die 8-Tage-Übersicht von MeteoSchweiz zeigt, wird es im Laufe der nächsten Woche zunehmend freundlicher. Gestört wird dieses Bild dann nur noch vom Hochnebel.

(leo)

Mehr zum Wetter:

In Schweizer Städten drohen massiv mehr Tropennächte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Luftwaffe verliert dutzende Berufsmilitärpiloten
5
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
3
Juso-Chefin stellt Keller-Sutter zur Rede – die Bundespräsidentin nutzt die Steilvorlage
4
Dem «Schweizer Tesla» droht das Aus – oder die Abwanderung nach China
5
Grüne bringen Solarpflicht für Eigenheim-Besitzer vors Volk
Meistgeteilt
1
Nur männlich oder weiblich im US-Pass: Gericht stärkt Trump +++ Wieder Tote in der Karibik
2
Frauen-Nati testet gegen Belgien ++ Verurteilter Biathlon-Star verpasst Olympia nicht
3
Louvre-Räuber fordert in Nachrichten 8 Millionen Euro für Juwel
4
Mindestens elf Tote bei Brand in Seniorenheim in Bosnien
5
Bitcoin fällt zeitweise unter 100'000 Dollar
Arbeitslosenquote steigt in der Schweiz auf 2,9 Prozent
In der Schweiz ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober weiter angestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg in der Folge auf 2,9 von 2,8 Prozent. Um saisonale Faktoren bereinigt verharrte sie bei 3,0 Prozent.
Zur Story