Hier kannst du dem Nebel am Wochenende entfliehen und so richtig Sonne tanken

Das diesjährige Herbst-Mantra «unten grau, oben blau» bestimmt weiterhin unser Wetter. In den tieferen Lagen bleibt der zähe Nebel an diesem Wochenende jedoch weitestgehend liegen. Doch die gute Nachricht für Wanderbegeisterte: Für den Samstag ist für die Lagen über 800 Meter Sonnenschein angesagt, wie die Prognose von MeteoNews zeigt.

Die Nullgradgrenze kommt am Wochenende auf zwischen 2300 und 2600 Metern zu liegen. Wer noch einen Grund braucht, seine Sachen zu packen und in die Berge aufzubrechen: «Der Nebel dürfte sich jeweils wohl nur teilweise auflösen, vor allem ganz im Osten kann er auch jeweils zäh liegen bleiben», so der Wetterdienst weiter.

Nebelfrei bleiben zudem das Churer Rheintal, das Zentralwallis und das Tessin. Die Temperaturen erreichen im Osten bis zu 5 Grad, im Westen bis zu 10 Grad und im Süden sogar bis zu 13 Grad.

Wandern besser am Samstag

Der Grund für diese Wetterlage findet sich in einem Hoch, das sich über Osteuropa erstreckt. Über dem nahen Atlantik herrscht hingegen in der Höhe eine östliche Höhenströmung. Die Folge: «In der Höhe ist die Luft dabei wie schon in den letzten Tagen trocken, in Bodennähe liegt dagegen feuchte Nebelluft», schreibt MeteoNews.

Am Sonntag ziehen dann wegen eines Höhentiefs über dem Jura, dem Mittelland und den Voralpen Wolken auf. Vereinzelt kann es zu Niederschlägen kommen. Wer dem Nebel entfliehen kann, findet sich also eventuell unter einer Wolkendecke wieder. Der Wanderausflug sollte also besser für Samstag als für Sonntag geplant werden. Hier ein paar Ausflugsideen:

Etwas Sonne gibt es hingegen im Süden, für den Sonntag sind dann sogar 13 Grad angesagt.

So geht es nächste Woche weiter

Der Start in die nächste Woche findet am Montag für viele unter dem Hochnebel statt. Wer über die Nebeldecke hinaus will, muss auf über 1500 Meter steigen. Der Dienstag dürfte etwas regnerisch werden, ab dem Nachmittag zeigt sich aber vielerorts wieder die Sonne.

Wie die 8-Tage-Übersicht von MeteoSchweiz zeigt, wird es im Laufe der nächsten Woche zunehmend freundlicher. Gestört wird dieses Bild dann nur noch vom Hochnebel.

