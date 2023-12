Verrücktes Vorweihnachtswetter: Über 22 Grad im Tessin, Orkanböen im Norden

Mehr «Schweiz»

Zwischen Andermatt UR und Disentis GR stellte die Matterhorn Gotthard Bahn den Betrieb wegen Starkwind ein. Bild: sda

Orkanböen im Norden und Temperaturrekorde im Süden: Das Wetter in der Schweiz hat es am Samstag in sich gehabt. Der Sturm auf den Bergen erreichte Geschwindigkeiten von mehr als 140 Kilometern pro Stunde, nach über 180 Kilometern pro Stunde in der Nacht auf Freitag.

Auswirkungen hatten die Winde auf den Betrieb der Matterhorn Gotthard Bahn, sowie auf den Schiffsverkehr des Bodensees. Zwischen Andermatt UR und Disentis GR stellte die Matterhorn Gotthard Bahn den Betrieb wegen Starkwind ein, wie das Eisenbahnunternehmen auf X mitteilte. Eingestellt wegen Windes wurde zudem der Schiffsverkehr zwischen Romanshorn und dem deutschen Friedrichshafen, wie RailInfo auf X bekanntgab.

In Sempach LU wurde ausserdem der Seeuferweg am Samstagmittag bis auf weiteres gesperrt. Der starke Wind in Kombination mit dem hohen Wasserstand des Sempachersees habe zu grossen Schäden am Weg geführt, teilte die Stadt mit.

Der Sturm, der seit Donnerstag über die Schweiz fegt, wurde laut SRF Meteo am Samstag etwas schwächer. In der Nacht auf Freitag waren auf dem Jungfraujoch BE und dem Gornergrat VS Windstärken von 181 und 184 Kilometern pro Stunde gemessen worden, am Samstag lag der Wert immer noch bei 142 Kilometern pro Stunde. Auch im östlichen Flachland lagen die Spitzenwerte am Samstag bei knapp 90 Kilometern pro Stunde.

Über 22 Grad im Tessin

Im Süden sorgte Nordföhn ebenfalls für extreme Böen, aber auch für warme Temperaturen. In Locarno im Tessin gab es mit 22,3 Grad einen Dezember-Temperatur-Rekord, wie der Wetterdienst SRF Meteo mitteilte. Damit wurde der bisherige Rekord vom 4. Dezember 1967 mit 20,9 Grad deutlich gebrochen. In Biasca TI wurden 22,0 Grad notiert, dort ist die Station aber erst seit wenigen Jahren in Betrieb und hat daher noch keine verlässliche Klimastatistik.

In Lugano wurden 21,3 Grad gemessen, dort war es nur am 5. Dezember 1931 noch etwas wärmer. Einen neuen Dezemberrekord gab es aber auch in Stabio bei Chiasso TI mit 20,6 Grad.

Der Sturm wurde nach Angaben von SRF Meteo im Laufe des Samstagabends schwächer. Allerdings werde es auch in den kommenden Tagen windig bleiben, so der Wetterdienst, besonders in den Bergen. Und: Auf Schnee müssen wir uns weiterhin gedulden – SRF Meteo meldet bis und mit Freitag Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad. (lak/sda)