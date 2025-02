Der Winter ist zurück! Schickt uns eure besten Schnee-Bilder

So viel zum Technischen. Doch jetzt seid ihr gefragt. Wir suchen eure besten Schnee-Schnappschüsse, ob aus den Sportferien oder vom Arbeitsweg. Postet sie in die Kommentare! (rbu)

Deutlich weisser ist es aktuell aber in den Bergen: Am Alpennordhang gab es gut 25 cm Neuschnee, lokal sogar bis zu einem halben Meter. Im Goms und im Grossteil Graubündens fielen nur etwa 10 cm, im Engadin gerade mal 2 bis 5 cm Neuschnee, wie ein Blick auf die Messstationen des WSL-Instituts für Schnee und Lawinenforschung SLF zeigt.

Nachbarliebe: Das sagen die Ski-Fans in Österreich zum Schweizer Triumph

Die Schweizer Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer räumen an den Weltmeisterschaften in Saalbach in Österreich gerade so richtig ab. Die Männer haben sogar dermassen rasiert, dass sie sich wortwörtlich die Haare vom Kopf geschoren haben.