Nirgends in Europa haben es Mieter so warm wie in der Schweiz



6.9 Prozent der Europäer konnten es sich 2019 nicht leisten, ihre Wohnung genügend zu heizen. Immerhin: 2012 sassen noch fast 11 Prozent in kalten Räumen. Von allen Bewohnern Europas haben es Schweizer am kuschligsten: Nur 0.3 Prozent müssen beim Heizen sparen.

Am schlimmsten frieren die Bulgaren: 30.1 Prozent der Einwohner des Landes können sich das Heizen nicht leisten. Kalt haben es auch die Litauer mit über einem Viertel ungenügend geheizter Wohnungen. In Zypern friert daheim jeder Fünfte, in Portugal und Griechenland haben 18 bis 19 Prozent der Mieter kalt im Winter. Das zeigen die neuesten Zahlen des Europäischen Statistischen Amts Eurostat vom Mittwoch.

Klimatisch ähnlich privilegiert wie Schweizerinnen und Schweizer sind Norweger, Österreicher, Finnen und Schweden: Nur 1 bis 2 Prozent von ihnen muss im Winter aus finanziellen Gründen bibbern. (aeg/sda)

