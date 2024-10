Wegen Unwettern: Stadler beantragt Kurzarbeit für 119 Angestellte

Du brauchst was zu lachen? Hier: 27 Fails für mehr Spass am Dienstag

«Der Ausweichverkehr gehört zurück auf die Autobahn» – das sind Röstis Argumente

Das an neuralgischen Stellen chronisch überlastete Schweizer Autobahnnetz soll für 4,9 Milliarden Franken erweitert, und Städte und Dörfer sollen so vom Ausweichverkehr wegen Staus befreit werden. Das sind Argumente des Bundesrates für ein Ja zum Autobahn-Ausbau.

Darüber abgestimmt wird am 24. November. Es geht um sechs Projekte - fünf in der Deutschschweiz und eines am Genfersee. Bevölkerung und Wirtschaft seien auf eine leistungsfähige und moderne Verkehrsinfrastruktur angewiesen, auf Strasse und Schiene, sagte Verkehrsminister Albert Rösti am Donnerstag in Bern vor den Medien.