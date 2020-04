«Status quo ist ein No-Go»: Swiss soll in Post-Corona-Ära Nachtzüge betreiben

«Der Status quo ist ein klimapolitisches No-Go»: Die Grünliberalen fordern ein radikales Umdenken im Luftverkehr. Die Swiss soll ihr Geschäftsmodell umdenken und Nachtzüge einsetzen. Ein Mobilitätsexperte denkt sogar noch weiter.

Die Luftfahrt-Industrie befindet sich wegen der Corona-Krise in einem beispiellosen Sturm. Demnächst entscheidet der Bundesrat, wie genau er der Swiss und Co. unter die Arme greifen will. Die Landesregierung hat die milliardenschweren Überbrückungskredite bereits an Bedingungen geknüpft:

Einen zentralen Aspekt lässt der Bundesrat jedoch aus:

Dies enerviert GLP-Vizepräsident Pascal Vuichard. «Es ist keine Lösung, am klimaschädlichen Status quo in der Luftfahrt festzuhalten.» Falls die …