Darum tritt WEF-Gründer Schwab per sofort zurück

Auch den Vorwurf der Luxusreisen weist Schwab entschieden von sich: «Als Chef einer international tätigen Organisation kam ich in den Genuss der für diese Rolle üblichen Unterstützung in Bezug auf Transport, Reisen, Kommunikation und Sicherheit. Wurden diesen Dienstleistungen jemals für private Zwecke benutzt, wurden sie dem Forum zurückerstattet.» (les)

In einem Kommuniqué, das dem Blick vorliegt, wehrt sich Schwab gegen die Vorwürfe. «Es ist eine glatte Lüge, dass ich junge Mitarbeitende gebeten habe, Tausende von Dollar für mich von Geldautomaten abzuheben», so Schwab.

Die Villa soll etwa 30 Millionen Dollar gekostet haben und zusätzlich rund 20 Millionen Dollar für Renovierungen verschlungen haben. Zudem soll er Mitarbeitende gebeten haben, Tausende Dollar vom Bankomaten abzuheben. Infolgedessen sei eine Untersuchung wegen möglicher Unregelmässigkeiten in Schwabs Amtsführung eingeleitet worden.

Laut einem Bericht des «Wall Street Journal» beinhaltet das Schreiben unter anderem den Vorwurf, Klaus Schwab und seine Ehefrau hätten private Luxusreisen über das WEF abgerechnet und eine vom WEF erstandene Immobilie am Genfersee teils exklusiv privat genutzt haben.

Ein anonymer Brief an den Vorstand des Weltwirtschaftsforums (WEF) hat Bedenken bezüglich der Unternehmensführung und der Arbeitsplatzkultur innerhalb der Organisation geäussert. Nun wehrt sich WEF-Gründer Klaus Schwab.

