Schweden hat die Schnauze voll – und hat eine wichtige Botschaft für die Schweiz 🙃

«LSD geht an die Schweiz, ihr habt’s erfunden, und Schweden hat die Nordlichter, das hat auch was Surreales.»



Schweden hat die Nase voll. Voll davon, ständig mit der Schweiz verwechselt zu werden. Als der schwedische Musikdienst Spotify 2018 an die New Yorker Börse ging, wurde die Schweizer Flagge gehisst. Und in Südamerika denken die Menschen, Zlatan Ibrahimović sei der beste Schweizer Fussballer.



Deshalb macht Schweden uns jetzt einen Vorschlag. Indem gewisse Dinge klar einem der beiden Länder zugeordnet werden, soll ein für alle Mal Klarheit geschafft werden:

Beim witzigen und aufwendig produzierten Video handelt es sich um eine Marketing-Aktion von Schwedens offiziellem Tourismusverband «Visit Sweden». Am 24. Oktober startet die Kampagne, die «deutlich machen soll, welches Land welches ist und in welchem Land man was findet».



120'000 Mal gegoogelt

Auslöser der Kampagne sei unter anderem, dass alleine im vergangenen Jahr 120'000 Menschen die Google-Suche benutzten, um herauszufinden, welches Land welches ist, heisst es in der Medienmitteilung zur Kampagne. Das habe Anstoss gegeben, eine Kampagne zu lancieren, die «etwas ausserhalb dessen liegt, was manche mit traditionellem Reisezielmarketing assoziieren», sagt Nils Persson von «Visit Sweden».

Erfolgreiche PR und Interaktivität

Als Teil der Kampagne wurde nicht nur das Video veröffentlicht, auf Visit Sweden können auch Vorschläge eingereicht werden, was fortan mit welchem Land assoziiert werden soll.

Hier können Vorschläge eingereicht werden. visit sweden

Schweizerinnen und Schweizer, die dem Vorschlag Schwedens zustimmen, können ausserdem – wie im Video aufgefordert – ein Dokument herunterladen und unterschreiben, um ihre Unterstützung auszudrücken.

Eigentlich konzentriert sich die Kampagne aber auf Deutschland, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Frankreich, die USA und China. Dennoch ist sie bereits jetzt, am ersten Tag, schon in den Schweizer Medien. Das ist das Ergebnis erfolgreicher PR.

«Das Ziel solcher Kampagnen besteht darin, Reichweite in relevanten Medien zu schaffen und sowohl Journalisten als auch Reiseveranstalter und Reisende für eine Reise nach Schweden zu gewinnen und die Suche und Google-Suche nach dem Reiseziel Schweden zu steigern», so Persson. (lzo)



