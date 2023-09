Die Schweizer Reisebranche wieder auf Vor-Corona-Niveau – doch Ferien sind teurer

Die höheren Preise seien bedingt durch geringere Flugkapazitäten, Personalengpässe, höhere Energiepreise und die Teuerung , so der SRV. Dafür profitierten Schweizerinnen und Schweizer bei Reisen ins Ausland vom starken Franken. Die Teuerung in den Zielländern werde so spürbar ausgeglichen. Im Winter dürften die Preise aber nicht weiter steigen.

Preishammer: So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

Viele tote Schwalben in der Schweiz – das ist der Grund

In Felsberg, Haldenstein und wahrscheinlich auch in anderen Regionen der Südostschweiz wurden in den letzten Tagen vermehrt tote Schwalben gefunden. Dabei handelt es sich um ein interessantes Phänomen, wie Vogelexperte Christoph Meier-Zwicky in der «Südostschweiz» erklärte: «Im Moment findet ein intensiver Vogelzug von Insektenfressern in Richtung Afrika statt.»