Preise für Mehrfamilienhäuser in der Schweiz steigen weiter

Unterschiedlich entwickelte sich indes der Markt für Büroimmobilien. Während in den Regionen Genfersee (+4,3%), Basel (+2,6%) und Mittelland (+1,9%) die Preise kräftig zulegten, kam es in der Südschweiz (-4,9%), Zürich (-2,6%) und Ostschweiz (-0,5%) zu Rückgängen. (sda/awp)

Mit Blick auf die einzelnen Regionen zeigt die Preisentwicklung von Mehrfamilienhäusern im Vorquartalsvergleich in den meisten Regionen nach oben, am deutlichsten in der Ostschweiz (+2,0%), gefolgt von Basel und Alpenraum (je +1,7%) sowie Jura (+1,5%). Einzig in der Südschweiz stagnieren die Preise (-0,3%).

Swiss-Flug von Zürich nach Göteborg muss wegen kaputter Scheibe landen

Der Flug einer Maschine der Swiss von Zürich nach Göteborg wurde am Donnerstag unterbrochen. Wegen Rissen in der Cockpitscheibe musste das Flugzeug in Hannover landen.

Wie die Swiss auf Anfrage von «20 Minuten» mitteilt, hatten sich an der äusseren Schicht in Teilen der Windschutzscheibe Risse gebildet. An Bord der Maschine befanden sich 123 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für Fluggäste und Besatzungsmitglieder bestanden. Die Piloten hätten sich laut Swiss als reine Vorsichtsmassnahme für die Ausweichlandung in Hannover entschieden.