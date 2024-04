Netflix erhöht die Preise in der Schweiz – und zwar nicht nur «es bitzli»

Netflix feiert in der Schweiz sein 10-jähriges Bestehen. Um diesen Erfolg zu feiern, hat der Streaming-Gigant beschlossen, die Preise für seine drei Abonnements massiv zu erhöhen: bis zu 12 Prozent, und um 8 Prozent für das billigste.

Das teuerste Netflix-Abo ist nicht teuer genug: Der Marktführer und bereits teuerste Streaming-Anbieter der Schweiz erhöht erneut seine Preise – um bis zu 12 Prozent, wie der Online-Vergleichsdienst Moneyland.ch am Mittwoch berichtete.

Es sind nicht nur neue Kunden, die aufgefordert werden, mehr zu bezahlen. Auch alle Bestandskunden werden bei der Verlängerung ihres Netflix-Abonnements deutlich mehr Geld bezahlen müssen, wie die obige Grafik zeigt.

Laut Moneyland ist dies die fünfte Preiserhöhung des amerikanischen Streamingdienstes in der Schweiz, seit er vor zehn Jahren in den Markt eingetreten ist.

Konkret wird der Preis für das Standard-Abo zum fünften Mal und der Preis für das Premium-Abo zum vierten Mal erhöht. Laut Moneyland.ch erlebt das günstigste Abonnement (Basis-Abo) seine erste Preiserhöhung in der Schweiz.

Laut dem Online-Vergleichsportal sind seit dem Start von Netflix im Jahr 2014 zwei Abonnements besonders beliebt:

Der Preis für das Standard-Abo stieg um 8 Franken bzw. 62 Prozent.

stieg um bzw. 62 Prozent. Das Premium-Abo wurde sogar um 10 Franken bzw. 56 Prozent teurer.

Nur beim Basis-Abonnement war die Erhöhung in den letzten zehn Jahren «relativ moderat» und betrug plus 1 Franken, also plus 8 Prozent.

(hun/watson.ch/fr)