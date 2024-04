Auf Sky Show gibt es jetzt Serien mit Werbung. Bild: shutterstock/ sky

Nach Netflix und Disney: Auch Sky Show führt Abo-Modell mit Werbung ein

Nachdem die Streaming-Riesen Netflix und Disney Plus angekündigt haben, ein neues, werbefinanziertes, Abo einzuführen, zieht der Streaming-Anbieter Sky Show nach.

Ab dem 27. Mai führt Sky neu das Sky-Show-Light-Abo ein. Dieses enthält ebenfalls Werbung und ist für 12.90 Franken im Monat zu haben. Bisher kostete das günstigste Abo 17.90 Franken im Monat.

Ebenfalls unterscheidet sich das neue Light-Abo in der Bildqualität und gleichzeitige Streams vom Standard-Abo. Bei Light ist die höchstmögliche Videoqualität 720p und die gleichzeitigen Streams auf eins begrenzt. Es sind keine Downloads, um die Serie offline zu schauen, möglich.

Wann diese Werbung gezeigt wird, ob am Anfang/Ende einer Serie oder die Serie für eine Werbepause unterbrochen wird, hat Sky nicht kommuniziert.

Die neuen Sky-Show-Abos im Überblick:

Die neue Auswahl von Sky-Show-Abos im Überblick. Bild: sky show

Ebenfalls neu führt Sky ein Treueprogramm für Kunden ein. Wenn du dein Abo seit sechs Monaten hast, zahlst du beim Light- und Standard-Abo zwei Franken im Monat weniger, beim Premium-Abo wird es monatlich vier Franken günstiger.

Sky-Abos im Vergleich mit anderen Anbietern

Disney Plus hat das werbebasierte Abo in der Schweiz bereits eingeführt. Kundinnen und Kunden bezahlen 7.90 Franken pro Monat. Dafür bekommst du Videoqualität bis zu 1080p Full HD und die Möglichkeit, dass zwei Personen gleichzeitig streamen können.

Kürzlich kündige Disney Plus an, dass sie – wie Netflix – das Teilen von Passwörtern in Zukunft verbieten werden.

Netflix hat die Abo-Option mit Werbung erst in einigen Ländern eingeführt, darunter Deutschland, Italien, USA, Australien und Japan. In der Schweiz ist dieses Abo bisher nicht erhältlich. Netflix kündigte an, diese Option weltweit einzuführen, es ist aber bislang nicht klar, wann dies in die Schweiz kommt. Das günstigste Netflix-Abo kostet in der Schweiz 12.90 Franken im Monat.

Abo-Preise Netflix:

Basic (Qualität: 720p, Download: 1 Gerät): 12.90 Franken/ Monat

(Qualität: 720p, Download: 1 Gerät): Standard (Qualität: 1080p, Download: 2 Geräte): 18.90 Franken/ Monat

(Qualität: 1080p, Download: 2 Geräte): Premium (Qualität: 4K, Download: 6 Geräte): 27.90 Franken/ Monat

Abo-Preise Disney Plus:

Standard mit Werbung (Qualität: 1080p, 2 gleichzeitige Streams, keine Downloads): 7.90 Franken/ Monat

(Qualität: 1080p, 2 gleichzeitige Streams, keine Downloads): Standard (Qualität: 1080p, 2 gleichzeitige Streams, Download: 10 Geräte): 12.90 Franken/ Monat

(Qualität: 1080p, 2 gleichzeitige Streams, Download: 10 Geräte): Premium (Qualität: 4K und HDR, 4 gleichzeitige Streams, Download: 10 Geräte): 17.90 Franken/ Monat

Was hältst du von einem Streaming-Abo mit Werbung? Finde ich gut, gerade wenn man Geld sparen möchte. Nichts für mich, für etwas bezahle ich ja. Dann möchte ich nicht noch Werbung schauen.

Andere Streaming-Anbieter wie Apple TV+ oder Amazon Video Prime bieten kein Abo-Modell mit Werbung an.

