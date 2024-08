Das Türabsperrgitter bleibt unten: die «Weltbild»-Filiale im Coop Tägipark am Tag nach der überraschenden Schliessung. Bild: isc/aargauerzeitung.ch

Betroffenheit bei Weltbild-Kunden nach überraschendem Aus – «Wir haben nichts geahnt!»

Seit Mittwochabend bleibt es dunkel: Vom Konkurs des Unternehmens sind auch Weltbild-Filialen in der Region betroffen – im Tägipark und im Aarepark. Das sagen die benachbarten Geschäfte und Passanten.

Ilona Scherer und Stefanie Garcia Lainez / ch media

Mehr «Schweiz»

In der Weltbild-Filiale im Coop Tägipark in Wettingen bleibt es am Donnerstagmorgen dunkel. Das Gitter beim Eingang ist heruntergelassen, und an den Glasfenstern richtet sich das Weltbild-Team an die Kundschaft: «Das Geschäft bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wir entschuldigen uns für die entstehenden Unannehmlichkeiten.»

Immer wieder bleiben Passantinnen und Passanten stehen und schauen ins Innere des Ladens, wo gelbe Kisten zwischen den vollen Regalen zu erkennen sind. «Wie viele Mitarbeiterinnen waren wohl hier beschäftigt?», fragt eine Frau ihren Mann.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Würenlinger Aarepark. Auch hier hängen Zettel an den Glasfenstern, die über die plötzliche Schliessung informieren. Im Innern stehen Kartonschachteln zwischen den prall mit Büchern gefüllten Tischen und Gestellen. «Es hat mich überrascht, dass das Ende so Knall auf Fall gekommen ist», sagt eine Frau, die in der Filiale gerne gestöbert hat. Dass der Laden nun zu ist, fände sie schade. «Zum einen, weil der Aarepark einen Laden mit einer grossen Auswahl an Büchern verliert, zum anderen auch wegen der Verkäuferinnen, die man mit der Zeit gekannt hat.»

Am späteren Mittwochnachmittag wurde bekannt, dass das Unternehmen mit Sitz in Wangen bei Olten Konkurs angemeldet hat. 24 Weltbild-Filialen in der Schweiz sind betroffen, 124 Mitarbeitende sind seit Donnerstagmorgen freigestellt. Ob sie das August-Gehalt noch bekommen, ist mehr als fraglich.

«Das Geschäft bleibt bis auf weiteres geschlossen»: An den Schaufenstern informiert das Unternehmen über die Schliessung der Wettinger Filiale. Bild: isc/aargauerzeitung.ch

Betroffenheit ist auch bei den umliegenden Geschäften im Tägipark zu spüren. Viele haben erst aus der Presse von der sofortigen Schliessung erfahren. «Wir haben nichts geahnt», sagt eine Verkäuferin im Papeterie- und Bürofachmarkt Mc Paperland, der sich zwei Eingänge weiter befindet. Beide Geschäfte seien gleich lang hier im Tägipark, und man habe ein gutes Verhältnis zueinander gepflegt: «Wenn man etwas nicht im Sortiment hatte, haben wir die Kundschaft sogar gegenseitig zum anderen geschickt.»

Coop hat aus den Medien von der Schliessung erfahren

Seit elf Jahren war Weltbild in Wettingen eingemietet. Bis vor einigen Jahren gab es auch am Schlossbergplatz in Baden eine Filiale. In diesen Räumlichkeiten befindet sich seit August 2021 das deutsche Deko- und Einrichtungsunternehmen Depot.

Was nun mit den beiden Geschäften in Wettingen und Würenlingen passiert, ist noch unklar. Das Unternehmen hat alle Aktivitäten, inklusive Onlineshop und Kundendienst, eingestellt. Auf seiner Website teilt Weltbild mit, dass bestellte Produkte nicht mehr ausgeliefert und Retouren nicht mehr entgegengenommen werden.

Hingegen müssen offene Rechnungen für erhaltene Waren aus konkursrechtlichen Gründen beglichen werden. Die Bezahlung fliesse in die Konkursmasse. Gutscheine und allfällige Guthaben können nicht rückerstattet werden: «Damit verbundene Ansprüche und weitere Forderungen können beim Konkursamt Solothurn in Oensingen angemeldet werden.»

Auch die weitere Vermietung der Räumlichkeiten ist noch nicht geklärt. Die Centerleitung verweist auf den Detailhändler Coop, dem der Tägipark und der Aarepark gehören. Wusste man dort von der drohenden Schliessung? Auf Anfrage teilt eine Coop-Sprecherin mit: «Wir haben aus den Medien davon erfahren.»

Details zum Mietverhältnis gibt Coop nicht bekannt. Auf die Frage, ob es bereits Interessenten für die Geschäftsräume gibt, schreibt das Unternehmen: «Wir sind zuversichtlich, für die beiden Geschäfte geeignete Nachmieter finden zu können.» (aargauerzeitung.ch)